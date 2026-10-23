Maruti Suzuki Ertiga हुई महंगी! बिक्री में जबरदस्त उछाल के बीच बढ़े दाम, देखें नई प्राइस लिस्ट

अगर आप मारुति सुजुकी की पॉपुलर 7-सीटर कार अर्टिगा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। कंपनी ने अक्टूबर 2026 में अर्टिगा के कुछ वेरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, कई वेरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि अब इस कार को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे।

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अर्टिगा के इन वेरिएंट्स की बढ़ी कीमत

मारुति सुजुकी ने अर्टिगा के चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमतों में 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। सबसे ज्यादा कीमत ZXi Plus पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की बढ़ाई गई है। दोनों वेरिएंट अब पहले से 10,000 रुपये महंगे हो गए हैं।

वहीं, Tour M पेट्रोल मैनुअल और CNG मैनुअल वेरिएंट्स की कीमतों में 2,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अच्छी बात यह है कि LXi, VXi और ZXi जैसे कई दूसरे वेरिएंट्स की कीमतें पहले जैसी ही रखी गई हैं।

कीमतों में बदलाव के बाद अब अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.90 लाख रुपये है, जबकि इसके सबसे महंगे वेरिएंट की कीमत 13.14 लाख रुपये हो गई है।

Maruti Suzuki Ertiga की नई प्राइस लिस्ट

नोट: सभी कीमतें अनुमानित एक्स-शोरूम हैं। अलग-अलग शहरों में इनमें बदलाव हो सकता है।

बिक्री में करीब 40% का उछाल

अर्टिगा की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब बाजार में इस कार की अच्छी डिमांड बनी हुई है। सितंबर 2026 में कंपनी ने अर्टिगा की 16,911 यूनिट्स बेची थीं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 12,115 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

इस तरह सालाना आधार पर अर्टिगा की बिक्री में करीब 39.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीन कतारों में बैठने की सुविधा, ज्यादा जगह और पेट्रोल-CNG विकल्पों के चलते यह कार फैमिली खरीदारों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है।

इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प

मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट भी बेचती है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। अर्टिगा LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus ट्रिम्स में उपलब्ध है। वहीं, Tour M वेरिएंट खासतौर पर कमर्शियल और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए पेश किया जाता है।