शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच निवेशक क्या करें? SIP जारी रखें, रोकें या FD में लगाएं पैसा?

शेयर बाजार में बढ़ते उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। लार्जकैप से लेकर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों तक दबाव दिख रहा है। सोने और चांदी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इंवेस्टमेंट ऑप्शन भी दबाव में हैं।

बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के सवालों का जवाब देते हुए जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह ने निवेशकों को अहम सलाह दी है। उनका कहना है कि बाजार में गिरावट देखकर अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP बंद नहीं करनी चाहिए।

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बाजार गिर रहा है तो क्या SIP रोक दें?

एक्सपर्ट गौरांग शाह का मानना है कि बाजार में गिरावट निवेश बंद करने की वजह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में भी उनकी SIP लगातार जारी हैं।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और बाजार में कमजोरी के बावजूद एक्सपर्ट लंबी अवधि के निवेश को लेकर पॉजिटिव हैं। उनके मुताबिक, बाजार में करेक्शन निवेश के नए मौके भी पैदा कर सकता है।

FD में पैसा लगाना कितना फायदेमंद?

बाजार में गिरावट के बीच कई निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, एक्सपर्ट गौरांग शाह का कहना है कि FD से मिलने वाले रिटर्न में टैक्स और महंगाई को एडजस्ट करने के बाद वास्तविक कमाई बेहद कम रह सकती है।

उन्होंने FD को पूरी तरह गलत ऑप्शन नहीं बताया। एक्सपर्ट के मुताबिक, उनके पास भी कुछ पैसा FD में है, लेकिन लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए केवल FD पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं हो सकती।

शेयर खरीदने से पहले करें पूरी रिसर्च

एक्सपर्ट गौरांग शाह ने निवेशकों को बिना सोचे-समझे शेयर खरीदने से भी सावधान किया है। उनका कहना है कि शेयर बाजार में हर निवेश मुनाफा नहीं देगा।

जो निवेशक सीधे शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें पहले कंपनी और उसके कारोबार की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। एक्सपर्ट की सबसे अहम सलाह है कि निवेश करने से पहले सवाल पूछें, निवेश करने के बाद नहीं।