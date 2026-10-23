कच्चा तेल पहुंचाना हुआ 7 गुना महंगा, क्या भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

कच्चे तेल की सप्लाई में सुधार के बावजूद भारत के लिए तेल की लागत कम होने की उम्मीद फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की ढुलाई का लगातार महंगा होना है। पश्चिम एशिया से तेल की सप्लाई पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, लेकिन जहाजों का किराया और दूसरी लागत अभी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ेगा?

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3 डॉलर से बढ़कर 20 डॉलर पहुंचा किराया

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, एक साल पहले कच्चे तेल की ढुलाई पर करीब 3 डॉलर प्रति बैरल खर्च होता था, जो अब बढ़कर 20 डॉलर से ज्यादा हो गया है।

जेफरीज के मुताबिक, ढुलाई की दरें संघर्ष से पहले के मुकाबले आठ गुना हैं। पहले भारत तक कच्चा तेल पहुंचाने की कुल लागत में ढुलाई की हिस्सेदारी करीब 3% थी, जो अब बढ़कर 25% से ज्यादा हो गई है।

आखिर क्यों महंगी हो गई तेल की ढुलाई?

गोल्डमैन सैक्स ने इसके पीछे पांच बड़ी वजहें बताई हैं। इनमें होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा जोखिम, खाड़ी के बाहर एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करना, जहाजों के ईंधन की बढ़ती कीमतें, लंबे रास्तों का इस्तेमाल और ईरान के जहाजों का परिचालन से बाहर होना शामिल है।

इन वजहों से प्रति बैरल ढुलाई लागत में क्रमशः 7 डॉलर, 4 डॉलर, 4 डॉलर, 3 डॉलर और 2 डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सिंगापुर में जहाजों के ईंधन की कीमत भी 428 डॉलर से बढ़कर 919 डॉलर प्रति टन पहुंच गई है।

भारतीय तेल कंपनियों पर कितना असर?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। जेफरीज के मुताबिक, पश्चिम एशिया से सप्लाई सुधरने के कारण कच्चे तेल का प्रीमियम एक सप्ताह में 65% घटकर 9 डॉलर प्रति बैरल रह गया है।

हालांकि, ढुलाई महंगी होने से इस राहत का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। जेफरीज का अनुमान है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पर 28 रुपये और डीजल पर 34 रुपये प्रति लीटर का मार्केटिंग नुकसान हो रहा है।

क्या महंगा होगा पेट्रोल और डीजल?

ढुलाई की लागत बढ़ने का मतलब यह नहीं कि पेट्रोल-डीजल तुरंत महंगे हो जाएंगे। कीमतों में बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि तेल कंपनियां कितना अतिरिक्त खर्च खुद उठाती हैं और सरकार की कीमतों को लेकर क्या नीति रहती है।

अगर लागत लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग का खर्च भी बढ़ सकता है। इससे महंगाई का दबाव बढ़ने की आशंका है।

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गैस की कीमतों में भी तेजी

जेफरीज के मुताबिक, स्पॉट LNG की कीमतें एक सप्ताह में 12% बढ़कर 29 डॉलर प्रति MMBtu पहुंच गई हैं। सर्दियां नजदीक आने और सप्लाई चेन सामान्य होने में समय लगने से गैस महंगी बनी रह सकती है।

हालांकि, पेट्रोकेमिकल मार्जिन में सुधार से रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल-टू-केमिकल कारोबार को फायदा मिल सकता है। फिलहाल भारत के लिए राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि तेल की ढुलाई और सप्लाई चेन कितनी जल्दी सामान्य होती हैं।