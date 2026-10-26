Top 5 Stories: दिवाली-छठ से पहले दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर पर अपडेट, अरुणाचल बॉर्डर विवाद पर चीन का बयान, पीयूष गोयल का यूरोप के प्रदर्शनों पर तंज समेत पढ़ें ये पाँच बड़ी खबरें

1. दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर से चल सकती है नई Vande Bharat Sleeper, जानें किराया और टाइमिंग

Delhi Varanasi Vande Bharat Sleeper: दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली और वाराणसी के बीच नई Vande Bharat Sleeper ट्रेन शुरू होने की संभावना है। इसके संभावित रूट, टाइमिंग और टिकट किराए की जानकारी सामने आई है। जानिए ट्रेन कब से चल सकती है, कहां-कहां रुकेगी और बुकिंग को लेकर क्या अपडेट है।

advertisement

2. अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन का पहला बयान, कहा- समझौते के मुताबिक ही करते हैं पेट्रोलिंग

अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर एक बार फिर बयान सामने आए हैं। पेट्रोलिंग के तौर-तरीकों पर भारत की चिंता के बाद चीन ने अपना पक्ष रखा है। आखिर चीन ने किन समझौतों का हवाला दिया और सीमा पर शांति को लेकर क्या अपील की?

3. 'भारतीय सड़कों पर तोड़फोड़ नहीं करते'... पीयूष गोयल ने यूरोप में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर कसा तंज!

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी में भारतीय समुदाय की जमकर तारीफ करते हुए यूरोप में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर तंज कसा है। उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीयों को इतना सम्मान क्यों मिलता है। साथ ही भारतीय छात्रों की मदद और भारत-जर्मनी के रिश्तों को लेकर भी अहम बातें कहीं।

4. नवी मुंबई एयरपोर्ट को मिलेंगी और फ्लाइट्स! इंडिगो-एयर इंडिया के इन रूट्स की उड़ानें होंगी शिफ्ट

मुंबई से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। अडानी एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। इंडिगो और एयर इंडिया ने भी नई योजना पर सहमति जताई है। जानिए किन रूट्स पर असर पड़ेगा और कब से बदलाव शुरू होगा।

5. ₹9.99 लाख से ₹17.99 लाख तक... Hyundai Bayon में ऐसा क्या खास? इंजन, माइलेज नहीं बल्कि इन फीचर्स पर नजर

नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो Hyundai Bayon आपके लिए एक नया विकल्प बन सकती है। कंपनी ने इसे भारत में आकर्षक शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इसमें AI वॉयस असिस्टेंट, बड़ी डिजिटल स्क्रीन और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। जानिए इसके अलग-अलग वेरिएंट की कीमत और कौन से फीचर्स इसे खास बनाते हैं।