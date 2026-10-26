'भारतीय सड़कों पर तोड़फोड़ नहीं करते'... पीयूष गोयल ने यूरोप में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर कसा तंज!

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी में रहने वाले भारतीयों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भारतीय समुदाय को शांतिप्रिय और मेहनती बताते हुए यूरोप के कई देशों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की मदद करने की अपील की। आइए जानते हैं कि गोयल ने भारतीयों की तारीफ में क्या कहा और जर्मनी दौरे के दौरान किन मुद्दों पर बात की।

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'भारतीय न तोड़फोड़ करते हैं, न समाज में अशांति फैलाते हैं'

पीयूष गोयल दो दिन के जर्मनी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। गोयल ने कहा कि विदेशों में भारतीयों को काफी सम्मान मिलता है, क्योंकि वे शांतिप्रिय होते हैं और कानून का पालन करते हैं।

उन्होंने कहा, 'यहां सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को काफी सम्मान मिलता है। इस देश में आपका स्वागत किया जाता है। यहां के लोग जानते हैं कि भारतीय तोड़फोड़ नहीं करते। वे सड़कों पर उतरकर समाज में अशांति नहीं फैलाते, जैसा कि यूरोप के दूसरे हिस्सों में देखने को मिल रहा है।'

गोयल ने आगे कहा कि भारतीय अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि कई देशों में भारतीय समुदाय को पसंद किया जाता है और उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है।

यूरोप में विरोध प्रदर्शनों के बीच आया बयान

पीयूष गोयल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूरोप के कई देशों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

फ्रांस, स्पेन और इटली समेत कई देशों में बढ़ती महंगाई, वेतन और सरकारी सेवाओं को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि, ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं।

इन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए गोयल ने भारतीय समुदाय के शांतिपूर्ण व्यवहार की तारीफ की।

भारतीय छात्रों की मदद करने की अपील

पीयूष गोयल ने जर्मनी में पहले से रह रहे भारतीयों से नए आने वाले छात्रों की मदद करने को भी कहा। खासकर उन छात्रों का सहयोग करने की अपील की, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं।

उन्होंने कहा कि नए देश में पढ़ाई करना और वहां के माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं होता। ऐसे में दूसरे भारतीयों का सहयोग छात्रों की परेशानियां कम कर सकता है।

गोयल ने भारतीय कामगारों को ईमानदार और मेहनती बताते हुए कहा कि वे भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

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जर्मनी दौरे पर व्यापार और निवेश पर भी चर्चा

अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने जर्मनी के सरकारी अधिकारियों, बिजनेस लीडर्स और रिसर्च संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

इन बैठकों में भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, निवेश, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और नई टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाना भी इन मुलाकातों का अहम मुद्दा रहा।