दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर से चल सकती है नई Vande Bharat Sleeper, जानें किराया और टाइमिंग

दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नई दिल्ली और वाराणसी के बीच नई Vande Bharat Sleeper ट्रेन शुरू होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ट्रेन 31 अक्टूबर से चल सकती है। इससे रात में सफर करने वाले यात्रियों को एक नया विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं इसका संभावित रूट, टाइमिंग और टिकट का किराया।

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31 अक्टूबर से शुरू हो सकती है ट्रेन

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, नई Vande Bharat Sleeper वाराणसी कैंट और नई दिल्ली के बीच करीब 966 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल होते हुए चलेगी।

इसके शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं।

यह गुवाहाटी-कोलकाता रूट के बाद देश की दूसरी Vande Bharat Sleeper ट्रेन होगी। हालांकि, रेलवे ने अभी इसकी शुरुआत की तारीख और फाइनल शेड्यूल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग?

प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक, ट्रेन नंबर 27421 रात 8:50 बजे वाराणसी से रवाना होगी। यह रात 10:35 बजे प्रयागराज और रात 12:40 बजे कानपुर पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 5:55 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 27422 रात 9:40 बजे नई दिल्ली से चलेगी। यह रात 2:25 बजे कानपुर और सुबह 4:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसके वाराणसी पहुंचने का संभावित समय सुबह 6:45 बजे है।

ये सभी टाइमिंग फिलहाल प्रस्तावित हैं। रेलवे की आधिकारिक घोषणा के बाद इनमें बदलाव हो सकता है।

टिकट का किराया कितना हो सकता है?

ट्रेन में कुल 16 कोच होने की उम्मीद है, जिनमें 11 AC 3-Tier, चार AC 2-Tier और एक First AC कोच शामिल होगा। इसमें कुल 825 बर्थ हो सकती हैं।

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, AC 3-Tier का किराया करीब ₹2,200 से ₹2,400, AC 2-Tier का ₹3,000 से ₹3,200 और First AC का ₹3,800 से ₹4,100 हो सकता है।

हालांकि, कुछ अनुमानों में किराया इससे कम बताया गया है। इसलिए यात्रियों को आधिकारिक किराया सूची का इंतजार करना चाहिए।

कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग?

रिपोर्ट के मुताबिक, टिकट बुकिंग 27 अक्टूबर के आसपास IRCTC और रेलवे काउंटरों पर शुरू हो सकती है। हालांकि, यह तारीख भी अभी कन्फर्म नहीं है।

नई ट्रेन शुरू होने से दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा करने वालों को फायदा मिल सकता है। खासकर त्योहारों के दौरान दूसरी ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच यात्रियों को रात में सफर करने का एक और विकल्प मिलेगा।

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जरूरी बात: टिकट बुक करने से पहले IRCTC या रेलवे के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की तारीख, टाइमिंग और किराए की पुष्टि जरूर करें।