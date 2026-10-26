पोस्ट ऑफिस की इस सरकारी स्कीम में पैसों की होगी बचत! ₹5000 महीने जमा करके बनाएं लाखों का फंड

अगर आप हर महीने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की एक सरकारी बचत योजना आपके काम आ सकती है। इस स्कीम में छोटी रकम से निवेश शुरू किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें जमा पैसे पर ब्याज के साथ लोन लेने की सुविधा भी मिलती है।

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हर महीने ₹5000 जमा करके बनाएं बड़ा फंड

पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम छोटी-छोटी बचत के जरिए बड़ा फंड तैयार करने का विकल्प देती है। इस स्कीम में हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है। फिलहाल दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना पर सालाना 6.7 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

सरकार हर तीन महीने में स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। पोस्ट ऑफिस आरडी की ब्याज दर में आखिरी बदलाव 29 सितंबर 2023 को किया गया था। सरकारी योजना होने की वजह से इसमें जमा रकम को सुरक्षा मिलती है।

5 साल में कितना मिलेगा पैसा?

अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी में हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं, तो एक साल में आपका निवेश 60,000 रुपये होगा। इस तरह पांच साल में आप कुल 3 लाख रुपये जमा करेंगे।

6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से पांच साल में आपको करीब 56,830 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी मैच्योरिटी पर कुल 3,56,830 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा।

10 साल में ऐसे मिलेंगे ₹8.54 लाख

पोस्ट ऑफिस आरडी की मैच्योरिटी अवधि पांच साल है, लेकिन इसे अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है।

अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करना अगले पांच साल तक जारी रखते हैं, तो 10 साल में आपका कुल निवेश 6 लाख रुपये हो जाएगा।

दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक, 6.7 फीसदी ब्याज दर पर आपको 2,54,272 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह 10 साल बाद कुल 8,54,272 रुपये का फंड तैयार हो सकता है। हालांकि, यह गणना समान ब्याज दर बने रहने पर आधारित है।

₹100 से शुरुआत और लोन की भी सुविधा

पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट नजदीकी डाकघर में खुलवाया जा सकता है। इसमें महज 100 रुपये से निवेश शुरू करने की सुविधा मिलती है।

अगर किसी निवेशक को मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, तो तीन साल बाद अकाउंट समय से पहले बंद कराया जा सकता है।

इसके अलावा, अकाउंट एक साल तक चालू रहने के बाद जमा राशि का 50 फीसदी तक लोन भी लिया जा सकता है। हालांकि, इस लोन पर आरडी की ब्याज दर से 2 फीसदी ज्यादा ब्याज देना होता है। इस तरह यह स्कीम नियमित बचत के साथ जरूरत पड़ने पर लोन की सुविधा भी देती है।