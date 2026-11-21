1. नेपाल के पीएम बालेन शाह आएंगे भारत! पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को अपने पहले द्विपक्षीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल भारत से 2 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद चाहता है। जानिए इस दौरे में किन अहम मुद्दों पर बातचीत होगी।

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2. भारत-इटली का व्यापार पहुंचेगा €50 अरब तक! FTA से इन सेक्टर्स को होगा फायदा

भारत और इटली के बीच व्यापार आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। ASSOCHAM ने अनुमान जताया है कि 2035 तक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब यूरो के पार जा सकता है। ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्नोलॉजी समेत कई सेक्टर्स को इसका फायदा मिल सकता है। पढ़ें पूरी खबर।

3. आमिर खान की नई प्रॉपर्टी डील ने चौंकाया! 4 साल में सिर्फ किराए पर खर्च करेंगे ₹19.65 करोड़

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट में तीन लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिए हैं। इनका शुरुआती मासिक किराया ₹38 लाख है, जबकि चार साल में कुल किराया करीब ₹19.65 करोड़ होगा। जानिए किस मंजिल पर हैं ये फ्लैट, कितना है इनका एरिया और एग्रीमेंट में क्या शर्तें रखी गई हैं।

4. पीएम मोदी ने पूछा कहां हैं नौकरियां? अनिल अग्रवाल ने बताया रोजगार बढ़ाने का फॉर्मूला

पीएम मोदी के उद्योगपतियों से नौकरियां और सैलरी बढ़ाने के सवाल के बाद वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण समेत तीन बड़े बदलावों का फॉर्मूला पेश किया है। उनका दावा है कि इससे करोड़ों नौकरियां पैदा हो सकती हैं और उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है।

5. अफेयर नहीं, कथित झूठ बना Jensen Huang के इस्तीफे की वजह! लेकिन ट्रंप चाहते हैं वापसी

Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang के इस्तीफे को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का बोर्ड उनके कथित अफेयर से ज्यादा जानकारी छिपाने और भरोसा टूटने को लेकर नाराज था। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और हजारों कर्मचारी उनकी वापसी चाहते हैं। जानिए पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ और बोर्ड दोबारा नियुक्ति के पक्ष में क्यों नहीं है।