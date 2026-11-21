प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्योगपतियों से सवाल किया था कि सरकार की ओर से टैक्स में बड़ी राहत देने के बावजूद कंपनियां नई नौकरियां क्यों नहीं दे रही हैं और कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? अब इस बयान के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने देश में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए तीन बड़े सुझाव दिए हैं। उन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन में स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है।

advertisement

सरकारी कंपनियों के निजीकरण से बढ़ेंगी नौकरियां?

अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार के पास प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कई बड़ी कंपनियां हैं। अगर इनका संचालन निजी हाथों में दिया जाए, तो उत्पादन 10 गुना तक बढ़ सकता है।

उनके मुताबिक, इससे छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को बढ़ावा मिलेगा और करोड़ों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं।

हालांकि, उन्होंने निजीकरण के लिए दो शर्तें भी रखीं। पहली, किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, रोजगार तीन गुना बढ़ाया जाना चाहिए।

We are all very excited and energised by the Prime Minister's inspiring speech to industry at FICCI. He was so open and straight-forward. Everyone must support the Government wholeheartedly in the quest for Viksit Bharat. We have many opportunities. There are three ideas which we can all come together and give serious thought to. 1. The Government has some amazing assets and companies which operate across an entire spectrum from natural resources to energy to light manufacturing and heavy industry. It is proven in India and globally, that if the same companies are run by private management, production can increase multifold, even 10 times. In this process, many new industries will also develop, particularly MSMEs and we can create crores of jobs. Any privatization must be accompanied with two conditions. First, no retrenchment. Second, employment should be increased by 3 times. Also, there are two ways to privatise. Either sell shares to a private corporate or distribute shares in the public, like in the case of British Airways and British Petroleum. Whenever the private sector has been given a chance, it has delivered. For example, in airports, ports, airlines, telecom, metals and hotels. It has created 3 to 4 times jobs and raised salaries in privatised companies. It is ready to replicate this in gold, copper, power, defence, engineering equipment, shipping and every other sector. These are all national assets and will always belong to the country. The massive revenue gained by the Government can be used to reduce debt and invest in infrastructure. In democratic countries, government does not run business. The US has followed this with great success. We can do even better. 2. The PM also spoke very strongly about trust. That is the foundation for Viksit Bharat. Since time is of the essence, we should replace lengthy processes and approvals with self-certification and allow new industries to come up rapidly. Again, the Government is there to lay down the rules simply and ensure compliance via audits. 3. The entire below-the-ground sector - minerals, metals and hydrocarbons - is built on one thing: exploration. While mining and processing are highly capital-intensive and difficult to start, exploration is the exact opposite. It can be a way of a life with hundreds, even thousands, of startups. It doesn’t require large capital, Rs 5 crores is enough. The key to make it a movement is allowing young explorers to freely sell their discoveries to larger companies. So, for example, if an exploration startup discovers oil, it can sell it to ONGC. If another discovers a mineral, it can sell to Hindustan Zinc. These companies have the capacity to make the huge investments for mining and processing. Right now, this is not permitted. Any discovery becomes the property of Government. This must be modified. We are living in a very exciting time for India. Our youngsters and women are going to achieve their full potential. We have a positive and progressive government. Let us get together and build a movement. Sixty years ago, with the slogan of Jai Jawan Jai Kisan we achieved self-sufficiency in food. Now, let us do the same for privatisation, self-certification and exploration. It will create jobs, raise incomes and strengthen the rupee. @PMOIndia — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) November 20, 2026

अग्रवाल का दावा है कि एयरपोर्ट, पोर्ट, एयरलाइंस, टेलीकॉम और मेटल जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों ने तीन से चार गुना रोजगार बढ़ाया है।

निजीकरण से सरकार को क्या फायदा होगा?

अग्रवाल ने कहा कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, किसी निजी कंपनी को शेयर बेचना और दूसरा, आम जनता में शेयर बांटना।

उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज और ब्रिटिश पेट्रोलियम का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, निजीकरण से सरकार को मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

सेल्फ-सर्टिफिकेशन से आसान होगा कारोबार

दूसरे सुझाव में अनिल अग्रवाल ने उद्योग लगाने के लिए लंबी मंजूरी प्रक्रिया को खत्म करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि नई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार आसान नियम बनाए और ऑडिट के जरिए उनका पालन सुनिश्चित करे। इससे नए उद्योग तेजी से शुरू हो सकेंगे।

₹5 करोड़ से शुरू हो सकता है मिनरल एक्सप्लोरेशन

तीसरे सुझाव में अग्रवाल ने खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन की खोज में छोटे स्टार्टअप्स को मौका देने की बात कही।

उनके मुताबिक, मिनरल एक्सप्लोरेशन शुरू करने के लिए करीब ₹5 करोड़ की पूंजी पर्याप्त हो सकती है।

advertisement

उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई स्टार्टअप तेल की खोज करता है, तो उसे ONGC जैसी कंपनी को अपनी खोज बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी तरह खनिज खोजने वाले स्टार्टअप Hindustan Zinc जैसी कंपनियों को अपनी खोज बेच सकें।

अग्रवाल के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में खोजे गए संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। इसमें बदलाव की जरूरत है।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से क्या कहा था?

नई दिल्ली में FICCI की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने बेसिक कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया और ₹12 लाख तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स में राहत दी।

इसके बावजूद उन्होंने निजी कंपनियों में नौकरियां और सैलरी नहीं बढ़ने पर सवाल उठाए।

मोदी के इसी बयान के बाद अग्रवाल ने अपने तीन सुझाव सामने रखे। उन्होंने कहा कि निजीकरण, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और एक्सप्लोरेशन को राष्ट्रीय अभियान बनाने से रोजगार बढ़ेंगे, लोगों की आमदनी में इजाफा होगा और रुपया मजबूत हो सकता है।