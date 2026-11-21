रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। तीसरे हफ्ते में भी फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है। हालांकि, 16वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या में कुछ गिरावट देखने को मिली। इसके बावजूद फिल्म दुनियाभर में ₹1,600 करोड़ की कमाई के बेहद करीब पहुंच गई है। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ यश और साई पल्लवी अहम भूमिकाओं में हैं। आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है।

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16वें दिन कितनी हुई 'रामायण' की कमाई?

फिल्म ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, 'रामायण' ने पहले हफ्ते में भारत में ₹564.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जबकि ग्रॉस कलेक्शन ₹675.05 करोड़ रहा।

दूसरे हफ्ते में फिल्म ने ₹299.15 करोड़ नेट और ₹357.10 करोड़ ग्रॉस कमाए। वहीं, तीसरे शुक्रवार यानी रिलीज के 16वें दिन फिल्म ने ₹16.30 करोड़ की कमाई की।

इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹880.05 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन ₹1,051.60 करोड़ पहुंच गया है।

दुनियाभर में ₹1,600 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म

'रामायण' का जलवा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अब तक ₹523 करोड़ का कलेक्शन किया है।

इस तरह फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई ₹1,574.60 करोड़ पहुंच गई है। अब ₹1,600 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए फिल्म को करीब ₹25.40 करोड़ की और कमाई करनी है।

Image Credit : Aaj Tak

17वें दिन की एडवांस बुकिंग में कैसा रहा प्रदर्शन?

Sacnilk के मुताबिक, रिलीज के 17वें दिन यानी शनिवार के लिए फिल्म के 4.59 लाख टिकट बिक चुके हैं। इनकी कुल कीमत ₹13.43 करोड़ है। ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 3.62 लाख टिकट और ₹10.47 करोड़ है।

फिल्म के लिए देशभर में 16,643 शो उपलब्ध हैं। एडवांस बुकिंग में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां ₹2.33 करोड़ के टिकट बिके हैं।

इसके अलावा कर्नाटक में ₹2.04 करोड़, दिल्ली में ₹1.71 करोड़, केरल में ₹1.31 करोड़, तमिलनाडु में ₹1.15 करोड़ और गुजरात में ₹83.49 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है।

रणबीर कपूर ने कितनी फीस ली?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर ने 'रामायण' के लिए प्रति फिल्म ₹75 करोड़ फीस ली है। इस हिसाब से दोनों पार्ट के लिए उनकी कुल फीस ₹150 करोड़ है। वह फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता हैं।

साई पल्लवी और यश की फीस कितनी है?

फिल्म में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने कथित तौर पर प्रति फिल्म ₹6 करोड़ चार्ज किए हैं। दोनों पार्ट के लिए उनकी कुल फीस ₹12 करोड़ बताई गई है।

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वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, यश ने एक्टिंग के लिए कोई फीस नहीं ली है। वह फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं और उन्हें फिल्म के कुल मुनाफे में हिस्सा मिलेगा।