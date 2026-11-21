दुनिया की प्रमुख AI चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia में नेतृत्व को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कंपनी के पूर्व CEO Jensen Huang के इस्तीफे के पीछे कथित अफेयर से ज्यादा बोर्ड के सामने सही जानकारी नहीं रखने का मामला बताया जा रहा है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और कंपनी के हजारों कर्मचारी उनकी वापसी के पक्ष में हैं।

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अफेयर नहीं, कथित झूठ बना बड़ी वजह?

Wired की रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia बोर्ड के कुछ सदस्यों को Jensen Huang के निजी संबंधों से ज्यादा इस बात पर आपत्ति थी कि उन्होंने कथित तौर पर बार-बार पूरी सच्चाई नहीं बताई।

मामला Alice Huang के साथ उनके संबंधों से जुड़ा है। Alice पर चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध होने के आरोप लगे हैं। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड के सामने सबसे बड़ा सवाल कंपनी के नेतृत्व में ईमानदारी और भरोसे का था।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

अक्टूबर 2025 में सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed के साथ Nvidia के कारोबारी संबंधों पर सवाल उठे थे। Alice Huang इस कंपनी में काम कर चुकी थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड ने Jensen से Alice के बारे में सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर अनुचित संबंध होने से इनकार किया।

बाद में 8 नवंबर 2026 को Jensen ने Alice के साथ अफेयर की बात स्वीकार की। इसी दिन Nvidia ने स्वतंत्र जांच की घोषणा की।

इसके चार दिन बाद, 12 नवंबर को Jensen Huang ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया।

कर्मचारियों से क्या बोला Nvidia का बोर्ड?

18 नवंबर को कर्मचारियों के साथ बैठक में बोर्ड चेयरमैन Harvey Jones ने कथित तौर पर कहा कि Jensen का इस्तीफा स्वीकार करना आसान फैसला नहीं था।

लेकिन निजी व्यवहार से जुड़ी जानकारी सामने आने और पर्याप्त स्पष्टता नहीं रखने के कारण कंपनी के आचार संहिता और मूल्यों पर सवाल उठ रहे थे।

बोर्ड ने इसी आधार पर नेतृत्व में बदलाव को जरूरी माना।

ट्रंप और एलन मस्क क्यों चाहते हैं वापसी?

Jensen Huang के इस्तीफे के बावजूद उनकी वापसी की मांग जारी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Jensen का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए, लेकिन वह बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं।

ट्रंप के मुताबिक, कंपनी को उनकी माफी स्वीकार करके उन्हें दोबारा काम करने का मौका देना चाहिए।

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रिपोर्ट्स के अनुसार, एलन मस्क, Nvidia के हजारों कर्मचारी और बोर्ड के कुछ सदस्य भी उनकी वापसी के पक्ष में हैं।

Jensen खुद भी कह चुके हैं कि CEO के रूप में लौटना उनके लिए सम्मान की बात होगी।

क्या फिर Nvidia के CEO बनेंगे Jensen Huang?

फिलहाल उनकी वापसी की संभावना स्पष्ट नहीं है। Nvidia बोर्ड ने 17 नवंबर को कहा था कि Jensen Huang को दोबारा CEO बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है।

ऐसे में ट्रंप और कर्मचारियों के समर्थन के बावजूद अंतिम फैसला कंपनी के बोर्ड को ही करना होगा। फिलहाल Nvidia के सामने नेतृत्व में स्थिरता लाने और जांच से जुड़े सवालों का समाधान करने की चुनौती है।