भारत और इटली के बीच आने वाले वर्षों में व्यापार तेजी से बढ़ सकता है। उद्योग संगठन ASSOCHAM ने अनुमान जताया है कि साल 2035 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब यूरो या उससे ज्यादा हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है। दोनों देशों ने मई 2026 में स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी स्थापित की थी।

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भारत-इटली के बीच कितना बढ़ा व्यापार?

18 नवंबर को इंडिया-इटली बिजनेस फोरम में ASSOCHAM ने 'India–Italy: A Timeless Bond, A Transformative Partnership' नाम से एक रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 8.8 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 14.4 अरब डॉलर हो गया।

इस दौरान भारत ने इटली को 7.8 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि करीब 6.6 अरब डॉलर का आयात किया। इस तरह भारत को 1.2 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिला।

किन सेक्टर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

ASSOCHAM के मुताबिक, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल और प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सेक्टर्स में निर्यात बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं हैं।

ASSOCHAM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि भारतीय कंपनियों के पास इटली के बड़े आयात बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका है।

साल 2025 में इटली ने दुनिया से 669 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि भारत से आयात 9.7 अरब डॉलर रहा। इटली के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 2019 के करीब 1.2 फीसदी से बढ़कर 2025 में 1.5 फीसदी हो गई।

Image Credit : Business Today

भारत-EU ट्रेड डील से क्या होगा फायदा?

जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत पूरी होने से व्यापार को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

इस समझौते के तहत चरणबद्ध तरीके से टैरिफ घटने और बाजार तक पहुंच बेहतर होने से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। वहीं, इटली की मशीनरी और आधुनिक तकनीक तक पहुंच भी आसान हो सकती है।

दोनों देशों की सरकारों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का अंतरिम लक्ष्य रखा है।

AI और ग्रीन एनर्जी में भी बड़े मौके

रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, फिनटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इनोवेशन को सहयोग के अहम क्षेत्र बताया गया है।

इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री लॉजिस्टिक्स में निवेश की संभावनाएं हैं।

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इटली की प्रिसिजन इंजीनियरिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता भारत की उत्पादन क्षमता के साथ मिलकर नए अवसर पैदा कर सकती है। खासकर ऑटोमोबाइल, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावनाएं हैं।

हालांकि, ASSOCHAM के मुताबिक, 2035 तक 50 अरब यूरो के व्यापार का अनुमान पूरा होना लगातार निवेश, बेहतर मार्केट एक्सेस और दोनों देशों की कंपनियों की मजबूत भागीदारी पर निर्भर करेगा।