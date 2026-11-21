बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि मुंबई में हुई एक महंगी प्रॉपर्टी डील है। आमिर खान ने मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट इलाके में तीन लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर लिए हैं। इनका शुरुआती कुल मासिक किराया ₹38 लाख है। चार साल के दौरान किराए पर करीब ₹19.65 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

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प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के आधार पर CRE Matrix ने इस डील की जानकारी दी है।

कहां हैं आमिर खान के तीनों फ्लैट?

आमिर खान ने सांताक्रूज वेस्ट के नॉर्थ एवेन्यू स्थित Seasons Trimurti बिल्डिंग में तीन अपार्टमेंट किराए पर लिए हैं।

ये फ्लैट बिल्डिंग की 14वीं, 12वीं और 11वीं मंजिल पर हैं। तीनों का कुल कारपेट एरिया 12,200 वर्ग फुट है।

सबसे बड़ा फ्लैट 14वीं मंजिल पर है, जिसका एरिया 6,200 वर्ग फुट है। इसका मासिक किराया ₹20 लाख तय हुआ है।

बाकी दोनों फ्लैट 3,000-3,000 वर्ग फुट के हैं। इनका किराया ₹9-9 लाख प्रति महीना है।

चार साल में ₹19.65 करोड़ कैसे बनेंगे?

तीनों फ्लैट का शुरुआती कुल किराया ₹38 लाख प्रति महीना है। इस हिसाब से पहले साल का किराया ₹4.56 करोड़ होगा।

हालांकि, एग्रीमेंट में हर साल किराया 5 फीसदी बढ़ाने की शर्त है। इसी बढ़ोतरी को जोड़ने पर चार साल का कुल किराया करीब ₹19.65 करोड़ बनता है।

तीनों अपार्टमेंट के लिए ₹38 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखी गई है, जो किराए से अलग है।

कब से शुरू होगा किराए का एग्रीमेंट?

आमिर खान और Seasons Avenues Properties के बीच तीनों एग्रीमेंट 12 नवंबर 2026 को रजिस्टर हुए।

इनकी अवधि 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2030 तक रहेगी। तीनों अपार्टमेंट के साथ कुल 9 कार पार्किंग स्पेस मिले हैं। हर फ्लैट के लिए तीन पार्किंग स्पेस तय किए गए हैं।

एग्रीमेंट के मुताबिक, सोसायटी मेंटेनेंस और पानी का खर्च किराए में शामिल है। प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी मालिक की होगी।

मुंबई में पहले भी हुई हैं करोड़ों की डील

मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में हाल में कई बड़ी डील सामने आई हैं।

गायक विशाल मिश्रा ने अंधेरी वेस्ट में चार फ्लैट ₹22.25 करोड़ में खरीदे हैं। वहीं, संगीतकार सलीम मर्चेंट और चार अन्य खरीदारों ने सांताक्रूज वेस्ट में ₹12.85 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी।

इसके अलावा राधिका अजिंक्य रहाणे ने दादर वेस्ट में ₹13.96 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है।

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इन महंगी प्रॉपर्टी डील के बीच आमिर खान का ₹19.65 करोड़ का रेंटल एग्रीमेंट भी चर्चा में है।