भारत में इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने वाली कंपनी Mahindra Last Mile Mobility (MLMM) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के प्रतिष्ठित Earthshot Prize से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित अवॉर्ड समारोह में Mahindra को 'Clean Our Air' कैटेगरी में विजेता चुना गया। इसके साथ कंपनी को 10 लाख ब्रिटिश पाउंड यानी करीब ₹12 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट भी मिली है।

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यह पुरस्कार कंपनी को इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के जरिए प्रदूषण कम करने और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में योगदान के लिए दिया गया है।

4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच चुकी है कंपनी

Mahindra Last Mile Mobility, महिंद्रा ग्रुप की सहायक कंपनी है। कंपनी अब तक भारत में 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक लास्ट-माइल गाड़ियां बेच चुकी है।

इन गाड़ियों ने कुल मिलाकर 9 अरब किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है। कंपनी से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, इनके इस्तेमाल से करीब 1.85 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली है।

Earthshot Prize ने कहा कि Mahindra ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को किफायती बनाने के साथ ड्राइवरों के लिए फाइनेंसिंग और चार्जिंग जैसी सुविधाओं पर भी काम किया है।

प्रिंस विलियम ने प्रिंसेस कैथरीन के साथ मुंबई में Earthshot ब्रांडेड इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सवारी की। (फोटो: Phil Noble/Reuters)

क्या है Earthshot Prize?

Earthshot Prize की शुरुआत प्रिंस विलियम ने 2020 में की थी। इसका मकसद पर्यावरण से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान निकालने वाले इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है।

इस बार मुंबई में आयोजित समारोह में पांच विजेताओं को चुना गया। सभी को 10 लाख पाउंड की पुरस्कार राशि मिली।

Mahindra की MD और CEO सुमन मिश्रा ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से पुरस्कार प्राप्त किया। समारोह में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन भी मौजूद थीं।

इलेक्ट्रिक रिक्शा से ड्राइवरों को क्या फायदा?

सुमन मिश्रा के मुताबिक, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में सबसे अहम भूमिका उनकी कम रनिंग कॉस्ट की रही है।

भले ही इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की शुरुआती कीमत ज्यादा हो, लेकिन पेट्रोल या डीजल के मुकाबले कम खर्च में चलने से ड्राइवरों को लंबे समय में बचत हो सकती है।

कंपनी ने 500 महिलाओं को इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर चलाने और उनकी मरम्मत करने की ट्रेनिंग भी दी है।

Uber के साथ भी हुई बड़ी डील

Mahindra Last Mile Mobility ने Uber के साथ साझेदारी की भी घोषणा की है। इसके तहत अगले 12 महीनों में 5,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर अपनाने में मदद करने का लक्ष्य है।

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इस पहल में ड्राइवरों को फाइनेंसिंग और दूसरी सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

भारत में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकारी प्रोत्साहन, बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार और कम रनिंग कॉस्ट से इस बाजार को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।