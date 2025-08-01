IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अब रेल यात्रा के साथ-साथ हवाई टूर पैकेज (Air Tour Package) भी चला रहा है। इस बार कंपनी लखनऊ से थाईलैंड (Thailand Tour from Lucknow) की 6 दिन और 5 रात की इंटरनेशनल ट्रिप लेकर आई है। इस खास टूर पैकेज का नाम है ‘Thailand Calling’, जिसमें यात्री बैंकॉक और पटाया की शानदार यात्रा कर सकेंगे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मिलेंगी ये सुविधा

इस पैकेज के तहत यात्री Air Asia की डायरेक्ट फ्लाइट से लखनऊ से थाईलैंड जाएंगे। पैकेज में ठहरने के लिए शानदार 4 स्टार होटल की व्यवस्था है। साथ ही पूरे टूर में यात्रियों को भारतीय स्वाद के मुताबिक 5 ब्रेकफास्ट, 5 लंच और 4 डिनर भी दिए जाएंगे।

इस हवाई टूर पैकेज में सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यात्रियों को ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) मिलेगा और उनके साथ एक एक्सपर्ट टूर गाइड (Tour Guide) भी रहेगा जो उन्हें हर जगह की जानकारी देगा और पूरा ट्रिप आसान बनाएगा।

थाईलैंड की कौन-कौन सी जगहें दिखेंगी?

इस पैकेज में बैंकॉक और पटाया की कई खूबसूरत जगहें घूमने को मिलेंगी। इसमें शामिल टाइगर पार्क (Tiger Park), कोरल आइलैंड (Coral Island), अल्काजार शो (Alcazar Show), बैंकॉक मंदिर दर्शन (Bangkok Temple Tour), चाओ फ्राया क्रूज डिनर (Chao Phraya Cruise Dinner), सफारी वर्ल्ड (Safari World), सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड (Sea Life Ocean World) और जेम्स गैलरी (James Gallery) हैं।

कितने का है टूर पैकेज?

अगर आप इस टूर पर अकेले जाना चाहते हैं तो आपको ₹73,300 देने होंगे। वहीं अगर दो लोग साथ में जाते हैं तो प्रति व्यक्ति ₹62,800 का खर्च आएगा। तीन लोगों के साथ जाने पर प्रति व्यक्ति ₹61,600 लगेगा। अगर बच्चे भी साथ जा रहे हैं तो बेड के साथ उनका किराया ₹59,300 और बिना बेड के ₹50,000 होगा।

बुकिंग कैसे करें?

इस इंटरनेशनल टूर की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ (First Come First Serve) के आधार पर की जाएगी। बुकिंग के लिए यात्री लखनऊ के गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में IRCTC ऑफिस जा सकते हैं।

अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो सीधे IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाएं और टूर पैकेज सेक्शन में जाकर बुकिंग पक्की कर सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए IRCTC के मोबाइल नंबर 9236367954 या 8287930922 पर संपर्क किया जा सकता है।