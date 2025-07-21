scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगIRCTC का नया भारत गौरव धार्मिक टूर पैकेज, आसान EMI पर करें राम मंदिर, काशी, पुरी और गंगासागर का दर्शन

IRCTC का नया भारत गौरव धार्मिक टूर पैकेज, आसान EMI पर करें राम मंदिर, काशी, पुरी और गंगासागर का दर्शन

IRCTC Bharat Gaurav Train Tour: IRCTC एक खास टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में आप राम मंदिर, काशी, पुरी और गंगासागर आदि के दर्शन कर पाएंगे। आइए, इस टूर पैकेज के बारे में डिटेल्स में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 12:06 IST
Indian Railways
भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से EMI में कर सकेंगे तमाम तीर्थ स्थलों की यात्रा (File Photo-ITGD)

अगर आप प्रभु श्रीराम की अयोध्या नगरी, बाबा विश्वनाथ की काशी, गंगासागर, पुरी और गया जैसे पवित्र तीर्थस्थलों का दर्शन करना चाहते हैं, तो IRCTC आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। भारत गौरव ट्रेन (Bharat Gaurav Train) से चलने वाला यह टूर पैकेज 13 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसमें कुल 10 दिन और 9 रातें शामिल होंगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कहां-कहां होगी यात्रा?

यह धार्मिक यात्रा आगरा कैंट से शुरू होगी और यात्रियों को गया, पुरी, कोणार्क, कोलकाता, गंगासागर, देवघर (बैजनाथ धाम), वाराणसी और अयोध्या के पवित्र स्थलों का दर्शन कराया जाएगा।

इस दौरान विष्णुपद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, काली मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू आरती जैसे प्रमुख स्थानों का भ्रमण होगा।

किस-किस स्टेशन से कर सकते हैं सवार-उतर?

इस ट्रेन में यात्री आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी स्टेशनों से चढ़ या उतर सकते हैं। कुल सीटों की संख्या 767 है, जिनमें सेकंड एसी की 49, थर्ड एसी की 70 और स्लीपर क्लास की 648 सीटें उपलब्ध हैं।

पैकेज में क्या-क्या शामिल है?

  • 2nd AC, 3rd AC या Sleeper Class के अनुसार ट्रेन यात्रा
     
  • AC/Non-AC होटल, शेयरिंग आधार पर होटल में रुकने की व्यवस्था 
     
  • नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन
     
  • एसी या नॉन-एसी बसों से लोकल साइट विजिट
     
  • वॉश एंड चेंज की सुविधा
     

किराया कितना है?

  • स्लीपर क्लास के लिए ₹18,460 प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए ₹17,330
     
  • थर्ड एसी के लिए ₹30,480 प्रति व्यक्ति। वहीं, बच्चों के लिए ₹29,150
     
  • सेकंड एसी का किराया ₹40,300 प्रति व्यक्ति, बच्चों के लिए ₹38,700
     

यात्रा का किराया आप EMI में भी भर सकते हैं। EMI की सुविधा IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध सरकारी और प्राइवेट बैंकों से ली जा सकती है। साथ ही LTC क्लेम करने का विकल्प भी मिलेगा।

बुकिंग कैसे करें?

IRCTC के मुताबिक इस टूर पैकेज की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। बुकिंग के लिए www.irctctourism.com लिंक पर क्लिक करो। इसके अलावा IRCTC कार्यालय, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ से भी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग और बाकी जानकारी के लिए IRCTC ने कई संपर्क नंबर 9236391908, 8287930908, 8171795153, 9305111763, 8595924294, 8595924299, 8287930926, 8595924293 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 21, 2025