ट्रेंडिंगOTT वीकेंड धमाका: स्पेशल OPS 2, कुबेरा से लेकर Vir Das के नए शो तक; इस हफ्ते की ये है टॉप रिलीज

OTT वीकेंड धमाका: स्पेशल OPS 2, कुबेरा से लेकर Vir Das के नए शो तक; इस हफ्ते की ये है टॉप रिलीज

स्पेशल OPS सीजन 2, The Bhootnii, कुबेरा, गुटर गु 3 और कई अन्य बड़ी रिलीज के साथ अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्रेश कंटेंट आ चुका है। चलिए जानते हैं इस वीकेंड ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 18, 2025 15:41 IST
OTT

OTT Releases This Week: इस वीकेंड आपकी वॉचलिस्ट फिर से भरने जा रही है। स्पेशल OPS सीजन 2, The Bhootnii, कुबेरा, गुटर गु 3 और कई अन्य बड़ी रिलीज के साथ अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्रेश कंटेंट आ चुका है। चलिए जानते हैं इस वीकेंड ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है।

Special Ops Season 2 (JioHotstar)

के के मेनन एक बार फिर रॉ अफसर हिम्मत सिंह के रोल में लौट रहे हैं, इस बार इनकी लड़ाई डिजिटल साइबर हमलों के खिलाफ है। UPI सिस्टम को निशाना बनाकर फैले इस साइबर थ्रेट को रोकना उनकी टीम का मिशन होगा।

Gutar Gu Season 3 (Amazon MX Player)

अश्लेषा ठाकुर और विशेष बंसल के साथ टीनएज रोमांस की वापसी फिर से हुई है। अनुज और रितु की जर्नी अब और मैच्योर होती दिखेगी।

The Bhootnii (Z5)

संजय दत्त और मौनी रॉय के साथ हॉरर-कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। एक प्रेम देने वाला पेड़ कैसे एक छात्रा को आत्मा से जोड़ता है। यह फिल्म हंसी और डर का मजेदार मेल है।

Kuberaa (Amazon Prime Video)

धनुष और रश्मिका मंदाना की मुख्य भूमिकाओं में, यह फिल्म एक भिखारी की आश्चर्यजनक यात्रा को दिखाती है। लालच से मोक्ष तक की कहानी।

Bhairavam (Z5)

तीन दोस्तों की दोस्ती, मंदिर की ज़मीन पर कब्जे और पॉलिटिकल ड्रामा के बीच फंसी कहानी। तेज़ एक्शन और मजबूत प्लॉट के साथ पेश है यह तेलुगू फिल्म।

Sattamum Neethiyum (Z5)

एक वकील की कोर्टरूम ड्रामा जिसमें एक लड़की के लापता होने का केस एक पिता के आत्मदाह से शुरू होता है। सच और सत्ता के बीच संघर्ष की गूढ़ कहानी।

Vir Das: Fool Volume (Netflix)

Emmy विजेता कॉमेडियन Vir Das की वापसी एक बार फिर से हुई है। इस बार बिना आवाज के शो की शूटिंग कर उन्होंने ‘मन की आवाज’ पर जोर दिया है।

Untamed (Netflix)

Yosemite National Park में सेट यह मर्डर मिस्ट्री उस राज़ से पर्दा हटाती है जिसे पहले हादसा माना गया था। Eric Bana के साथ एक थ्रिलर राइड।

Star Trek: Strange New Worlds Season 3 (JioHotstar)

कैप्टन पाइक और USS Enterprise टीम की नई गैलेक्सी मिशन, Star Trek की घटनाओं से पहले की यात्रा दिखाएगी।

The Summer I Turned Pretty Season 3 (Amazon Prime Video)

टीन ड्रामा का आखिरी सीजन जहां Belly अपनी भावनाओं और उलझे रिश्तों के बीच संतुलन ढूंढती है। रोमांस और इमोशन से भरपूर फिनाले।

Jul 18, 2025