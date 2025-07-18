scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगमुकेश अंबनी का हुआ अमेरिकी होम एप्लायंस ब्रांड Kelvinator! एलजी और व्हर्लपूल जैसी कंपनियों की बढ़ी टेंशन

मुकेश अंबनी का हुआ अमेरिकी होम एप्लायंस ब्रांड Kelvinator! एलजी और व्हर्लपूल जैसी कंपनियों की बढ़ी टेंशन

कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह एक रणनीतिक कदम है जो भारत के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में कंपनी के नेतृत्व को और मजबूत करेगा।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 18, 2025 12:55 IST

Reliance Retail Kelvinator Acquisition:  मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) ने आज ग्लोबल होम एप्लायंस वाली अमेरिकी ब्रांड केल्विनेटर (Kelvinator) का अधिग्रहण  कर लिया है। इस कदम के बाद होम एप्लायंस सेगमेंट की दिग्गज कंपनियां जैसे एलजी और व्हर्लपूल की टेंशन बढ़ गई है।

advertisement

कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह एक रणनीतिक कदम है जो भारत के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में कंपनी के नेतृत्व को और मजबूत करेगा। 

कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि केल्विनेटर पूरी तरह से रिलायंस रिटेल के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है जिसके बाद अब रिलायंस रिटेल को उपभोक्ता ड्यूरबल्स के बाजार में तेजी से बढ़ने, ग्राहकों से बेहतर जुड़ाव बनाने और भविष्य में बड़े मौके हासिल करने का मजबूत मौका मिल गया है। 

रिलायंस रिटेल की कार्यकारी निदेशक, ईशा अंबानी ने कहा कि हमारा मिशन हमेशा से टेक्नोलॉजी को सुलभ, सार्थक और भविष्य के लिए तैयार बनाकर प्रत्येक भारतीय की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करना रहा है। केल्विनेटर का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो हमें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय ग्लोबल इनोवेशन की पेशकश को महत्वपूर्ण रूप से बड़ा बनाने में सक्षम बनाता है।

केल्विनेटर के बारे में 

यह एक अमेरिकी ब्रांड है जो होम एप्लायंस जैसे रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और एयर कंडीशनर के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और होम एप्लायंस इंडस्ट्री में इसका लंबा इतिहास रहा है। मुकेश अंबानी के अधिग्रहण के बाद अब यह भारतीय कंपनी बन गई है। 

रिलायंस रिटेल के बारे में

कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते खुदरा विक्रेताओं में गिना जाता है। स्टोर संख्या के हिसाब से यह दुनिया के टॉप पांच रिटेल विक्रेताओं में से एक है और राजस्व के हिसाब से टॉप 30 में शामिल है। यह भारत में सबसे व्यापक पहुंच वाला सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है।

रिलायंस रिटेल के सभी फॉर्मेट में खरीदारी करने वाले 349 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड ग्राहक हैं। वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शन के साथ, रिलायंस रिटेल भारतीय खुदरा उद्योग में यूनिक पैमाने पर काम करता है और हर दिन लाखों भारतीयों को सर्विस देता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 18, 2025