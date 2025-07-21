scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारमल्टीबैगर स्टॉक के होंगे कई टुकड़े, शेयरधारकों को मिलेगा फ्री शेयर; चेक करें रिकॉर्ड डेट

मल्टीबैगर स्टॉक के होंगे कई टुकड़े, शेयरधारकों को मिलेगा फ्री शेयर; चेक करें रिकॉर्ड डेट

Multibagger Stock: GTV Engineering पहली बार स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। इसी के साथ कंपनी बोनस शेयर भी देगी। आर्टिकल में रिकॉर्ड डेट जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 11:20 IST
GTV Engineering
GTV Engineering

शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट है। मल्टीबैगर स्टॉक GTV Engineering ने दो बड़े एलान किए हैं। इन एलान के बाद शेयर में अपर सर्किट लगा है। सोमवार को स्टॉक में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा और शेयर प्राइस ₹1,309 प्रति शेयर पहुंच गया।

बता दें कि कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का एलान किया है। इन एलान के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं। 

कई टुकड़ों में बंटेगा शेयर

GTV Engineering Ltd, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक स्मॉलकैप कंपनी है। कंपनी के शेयर 1:5 के रेश्यो में स्प्लिट होंगे। इसका मतलब है कि हर एक शेयर अब पांच हिस्सों में बंट जाएगा। अभी एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, जो अब घटकर ₹2 हो जाएगी। 

कंपनी दे रही बोनस शेयर

स्टॉक स्प्लिट के साथ-साथ कंपनी ने बोनस शेयर भी देगी। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 1 शेयर हैं उन्हों 2 और बोनस शेयर मिलेंगे।

कब है रिकॉर्ड डेट 

स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर दोनों के लिए कंपनी ने 28 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। जिन निवेशकों के अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक स्टॉक रहेगा उन्हें ही स्प्लिट और बोनस शेयर का फायदा मिलेगा।

कंपनी दे चुकी पहला डिविडेंड

कंपनी ने इस साल की शुरुआत में पहली बार डिविडेंड भी दिया था। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट फरवरी में थी। 

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

पिछले दो हफ्तों में कंपनी के शेयर में 12% से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं, एक महीने में शेयर 15 फीसदी चढ़ गया है। इसी तरह बीते 6 महीने में स्टॉक ने 78 फीसदी का रिटर्न दिया है। सालभर में स्टॉक में 165 फीसदी की तेजी आई है। पांच साल में शेयर ने 6514% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 21, 2025