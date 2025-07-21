मल्टीबैगर स्टॉक के होंगे कई टुकड़े, शेयरधारकों को मिलेगा फ्री शेयर; चेक करें रिकॉर्ड डेट

शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट है। मल्टीबैगर स्टॉक GTV Engineering ने दो बड़े एलान किए हैं। इन एलान के बाद शेयर में अपर सर्किट लगा है। सोमवार को स्टॉक में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा और शेयर प्राइस ₹1,309 प्रति शेयर पहुंच गया।

बता दें कि कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का एलान किया है। इन एलान के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं।

कई टुकड़ों में बंटेगा शेयर

GTV Engineering Ltd, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक स्मॉलकैप कंपनी है। कंपनी के शेयर 1:5 के रेश्यो में स्प्लिट होंगे। इसका मतलब है कि हर एक शेयर अब पांच हिस्सों में बंट जाएगा। अभी एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, जो अब घटकर ₹2 हो जाएगी।

कंपनी दे रही बोनस शेयर

स्टॉक स्प्लिट के साथ-साथ कंपनी ने बोनस शेयर भी देगी। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देगी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 1 शेयर हैं उन्हों 2 और बोनस शेयर मिलेंगे।

कब है रिकॉर्ड डेट

स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर दोनों के लिए कंपनी ने 28 जुलाई 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। जिन निवेशकों के अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक स्टॉक रहेगा उन्हें ही स्प्लिट और बोनस शेयर का फायदा मिलेगा।

कंपनी दे चुकी पहला डिविडेंड

कंपनी ने इस साल की शुरुआत में पहली बार डिविडेंड भी दिया था। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट फरवरी में थी।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

पिछले दो हफ्तों में कंपनी के शेयर में 12% से ज्यादा का उछाल आया है। वहीं, एक महीने में शेयर 15 फीसदी चढ़ गया है। इसी तरह बीते 6 महीने में स्टॉक ने 78 फीसदी का रिटर्न दिया है। सालभर में स्टॉक में 165 फीसदी की तेजी आई है। पांच साल में शेयर ने 6514% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।