Sri Lotus Developers IPO: निवेशकों से मिल रहा जबरदस्त रिपॉन्स! पैसा लगाने का आज अंतिम मौका - जीएमपी में भी उछाल

Sri Lotus Developers IPO: रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोपर्टी बनाने वाली कंपनी, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड (Sri Lotus Developers & Realty Ltd) के आईपीओ का सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। ₹792 करोड़ रुपये का यह मेनबोर्ड आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 5.28 शेयरों की पेशकश कर रही है। यह ऑफर 30 जुलाई को ओपन हुआ था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पिछले 2 दिनों में इस आईपीओ को निवेशकों को शानदार प्रक्रिया मिला है और दो दिनों में इस कुल 10.62 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। 1 अगस्त यानी आज सुबह 11 बजे तक के डेटा के मुताबिक अब तक Qualified Institutional Buyers ने इसे 8.69 गुना, Non-Institutional Investor ने 16.27 गुना, Retail Individual Investor ने 9.32 गुना और Employees ने 8.16 गुना सब्सक्राइब किया है।

श्री लोटस डेवलपर्स के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल्स।

Sri Lotus Developers IPO Details

यह इश्यू 30 जुलाई को खुला था जो आज यानी 1 अगस्त को बंद हो रहा है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए ₹140 - ₹150 का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 100 शेयरों का एक लॉट तय किया है इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 14000 रुपये का निवेश करना होगा।

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 4 अगस्त को हो सकता है। Kfin Technologies Limited इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। शेयर की लिस्टिंग बुधवार 6 अगस्त को हो सकती है।

Sri Lotus Developers IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 10:33 बजे तक 44 रुपये है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 29.33% के प्रीमियम पर ₹194 में हो सकती है। इससे पहले इस आईपीओ का जीएमपी बीते 31 जुलाई को 42 रुपये था।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनियां जैसे रिचफील रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और त्रिक्षा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में उनके चालू प्रोजेक्ट्स, अमाल्फी, द आर्केडियन और वरुण के ग्रोथ और निर्माण लागत के आंशिक वित्तपोषण के लिए और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी।

Sri Lotus Developers के बारे में

फरवरी 2015 में निगमित, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड, मुंबई में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोपर्टियों की डेवलपर है, जो पश्चिमी उपनगरों के अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में विशेषज्ञता रखता है।

30 जून, 2025 तक, कंपनी के पास आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों सहित 0.93 मिलियन वर्ग फुट का विकास योग्य क्षेत्र है।