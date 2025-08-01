scorecardresearch
दो दिन में 12% चढ़ा HUL का स्टॉक! अब आगे कैसी रहेगी चाल? MOFSL, JM Financial पॉजिटिव - चेक करें टारगेट

1 अगस्त को स्टॉक करीब 8% चढ़ा है। कंपनी के अप्रैल-जून तिमाही नतीजों के बाद अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म ने शेयर पर पॉजिटिव रुख अपनाया है और टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया है जिससे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 

Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 1, 2025 11:06 IST

HUL Share Price: हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के शेयर दो कारोबारी दिनों में 12% की चढ़े हैं। आज यानी 1 अगस्त को स्टॉक करीब 8% चढ़ा है। कंपनी के अप्रैल-जून तिमाही नतीजों के बाद अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म ने शेयर पर पॉजिटिव रुख अपनाया है और टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया है जिससे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 

बीते 31 जुलाई को HUL ने अपने तिमाही नतीजों को जारी करते हुए बताया कि उसका कंसो नेट प्रॉफिट साल दर साल 6% बढ़कर  ₹2,768 करोड़ रहा। वहीं कुल रेवेन्यू ₹16,323 करोड़ रहा, जिसमें 4% की वॉल्यूम ग्रोथ और 5% की अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ शामिल है। हालांकि, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (एक्सेप्शनल आइटम्स से पहले) 5% गिरकर ₹2,526 करोड़ रहा और EBITDA मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट घटकर 22.8% रहा, जो कंपनी के पूर्वानुमान के अनुरूप है।

ब्रोकरेज फर्म की राय और टारगेट प्राइस?

जेएम फाइनेंशियल ने 'BUY' रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस ₹2,770 तय किया। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का फोकस अब ग्रोथ पर है, भले ही इससे शॉर्ट-टर्म मार्जिन प्रभावित हो। मार्केट मेकर और फ्यूचर कोर पोर्टफोलियो में बिक्री में सुधार दिख रहा है, जबकि गैल और लाइफबॉय जैसे कोर ब्रांड्स की रिकवरी आगे देखने को मिल सकती है।

मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने स्टॉक पर ₹3,000 का टारगेट दिया है, जो लगभग 19% का संभावित अपसाइड दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ, नए लॉन्च और वैल्यू प्रपोजिशन पर ध्यान दे रही है।

इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने भी HUL पर 'BUY' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस ₹2,900 कर दिया है, जो पहले ₹2,400 था। 

HUL Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:59 बजे तक बीएसई पर 1.87% या 47.10 रुपये चढ़कर 2568.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.71% या 43.10 रुपये की तेजी के साथ 2,564.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
