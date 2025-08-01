Swiggy Share Price: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी लिमिटेड (Swiggy Ltd.) ने जून तिमाही में अपने फूड डिलीवरी (FD) बिजनेस में अपने कंपीटिटर इटरनल लिमिटेड (ज़ोमैटो) की तुलना में तेज ग्रोथ दर्ज की है। इसके क्विक कॉमर्स (QC) बिजनेस में भी परिचालन स्तर पर सुधार के संकेत मिले हैं।

हालांकि आज स्टॉक सुबह 10:14 बजे तक एनएसई पर 2.72% या 11 रुपये गिरकर 392.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.70% या 10.90 रुपये टूटकर 392.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है लेकिन इसके बावजूद ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी पर न्यूट्रल से लेकर पॉजिटिव रुख बनाए रखा है और शेयर पर ₹450 से ₹500 का टारगेट दिया है। चलिए एक-एक कर जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्मों की क्या राय है?

निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, जून तिमाही में स्विगी की QC सेगमेंट में औसत ऑर्डर वैल्यू (AOV) सालाना 26% बढ़कर ₹612 हो गई, जिससे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में 96 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ और यह -4.6% पर पहुंच गया। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन में 216bps का सुधार हुआ।

कंपनी की डार्क स्टोर नेटवर्क अब तैयार है और 28% मंथली यूजर्स ने 'मैक्ससेवर' को अपनाया है। निर्मल बांग को भरोसा है कि स्विगी Q3FY26 से Q1FY27 के बीच ब्रेकईवन की दिशा में है।

नुवामा ने कहा कि FD में प्रॉफिटैबिलिटी पर असर पड़ा, लेकिन मैनेजमेंट को पूरे वर्ष में सुधार की उम्मीद है। QC सेगमेंट में GOV में 21% की तिमाही वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन ₹890 करोड़ के घाटा भी हुआ - जिसका मुख्य कारण सैलरी वृद्धि, लीडरशिप हायरिंग और मार्केटिंग में निवेश है।

नुवामा ने कहा कि इटरनल के विपरीत, स्विगी का मैनेजमेंट QC में कंपीटिशन को अब भी तेज मानता है, क्योंकि नए और पुराने दोनों प्लेयर्स यूजर्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

MOFSL ने FD कारोबार का वैल्यूएशन अब EV/EBITDA (FY27e) आधार पर किया है और इसे इटरनल से 10% की डिस्काउंट पर आंका है। उसने माना कि स्विगी तेजी से बढ़ रहा है, और EBITDA मार्जिन में समानता आने पर यह छूट हट सकती है।

MOFSL ने ₹450 का नया टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं निर्मल बांग ने ₹500 का टारगेट प्राइस तय किया है।