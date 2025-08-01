scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारअनिल अंबानी की कंपनी के हाल हुए बुरे, लोन फ्रॉड मामले से टूटा स्टॉक; एक शेयर पहुंचा 50 रुपये के करीब

अनिल अंबानी की कंपनी के हाल हुए बुरे, लोन फ्रॉड मामले से टूटा स्टॉक; एक शेयर पहुंचा 50 रुपये के करीब

Anil Ambani Share: शुक्रवार के सत्र में अनिल अंबानी की दोनों कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। लोन फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी को ED का समन मिला है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2025 11:34 IST

Reliance Power Share: अनिल अंबानी की दोनों कंपनी यानी रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रा के शेयर शुक्रवार को लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। 

सुबह करीब 11 बजे रिलायंस पावर के शेयर 3 फीसदी गिरकर 51.10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। वहीं, रिलायंस इन्फ्रा के शेयर 3.96 फीसदी की गिरावट के साथ ₹315.10 प्रति शेयर पर पहुंच गया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अनिल अंबानी को मिला ED समन

17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड के मामले में अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से समन मिला है। इस कंपनी के बाद अनिल अंबानी के शेयर में बिकवाली शुरू हो गई।

ED ने लोन फ्रॉड केस की जांच और पूछताछ के सिलसिले में समन भेजा है। सरकारी एजेंसी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनिल अंबानी का बयान दर्ज करेगी। समन भेजने से पहले ED ने अनिल अंबानी की कंपनियों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी 24 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और तीन दिन तक चली थी। इस समय भी अनिल अंबानी के शेयरों में दबाव देखने को मिला था।

Reliance Power Share Performance

पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयर 26 फीसदी गिरे हैं। हालांकि, बीते 6 महीने में स्टॉक में 34 फीसदी की तेजी आई है। इस साल यानी 2025 में अब तक रिलायंस पावर के शेयर 14 फीसदी से ज्यादा चढ़े हैं। एक साल में कंपनी के शेयर ने 55 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 1451 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Reliance Infrastructure Share Performance

महीनेभर में कंपनी के शेयर में 22 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक में 35 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। रिलायंस इन्फ्रा के शेयर ने सालभर में 47 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं पांच साल में शेयर ने 1,034 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 1, 2025