Stock Crash: शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बाजार खुलते ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (PNB Housing Finance Ltd.) के शेयर धड़ाम से गिर गए। कंपनी के शेयर (PNB Housing Finance Share) में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सुबह 10 बजे के करीब कंपनी के शेयर 15.43 फीसदी गिरकर 835.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

शेयर में गिरावट की वजह

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ Girish Kousgi ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। गिरीश अक्टूबर 2022 में चार साल के लिए सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए थे। गिरीश के पास भी पीएनबी हाउसिंग में हिस्सेदारी थी। उन्होंने नवंबर 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक में शेयर से 3.2x गुना मुनाफा कमाया है।

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने नए सीईओ की अप्वाइंटमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया है।

क्या है ब्रोकरेज की राय (PNB Housing Finance Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की रेटिंग "overweight" पर बरकरार रखी है। हालांकि, टारगेट प्राइल को ₹1,300 से घटाकर ₹1,100 कर दिया है। फर्म का मानना है कि Girish Kousgi के अचानक इस्तीफा देने से कंपनी के ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।

शेयर की परफॉर्मेंस (PNB Housing Finance Share Performance)

पिछले एक महीने में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 24 फीसदी से ज्यादा गिर गए हैं। बीते 6 महीने में स्टॉक में 5 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, YTD के आधार पर साल 2025 में अब तक स्टॉक में 8 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, सालभर में स्टॉक में 3 फीसदी की तेजी देखी गई। शेयर ने पांच साल में 382 फीसदी का रिटर्न दिया है।

