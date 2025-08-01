Suzlon Share: फिर चढ़ा ₹65 वाला एनर्जी स्टॉक, MOFSL ने दिया नया टारगेट; जानें कहां तक जाएगा भाव

Energy Stock: 1 अगस्त 2025 (शुक्रवार) को सुजलॉन एनर्जी के शेयर (Suzlon Share Price) 6 फीसदी तक चढ़ गया है। कंपनी के स्टॉक अभी भी 52-वीक हाई से नीचा है। ब्रोकरेज फर्म मोतिलाल ओसवाल ने सुजलॉन एनर्जी पर रिपोर्ट जारी किया है। आइए, सुजलॉन स्टॉक का नया टारगेट प्राइस जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एनर्जी स्टॉक में तेजी क्यों?

भारत सरकार ने इंडिया विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन पर बैन लगाया है। इस बैन के तहत अब कंपनियां दूसरे देश को ऑपरेशनल डेटा साझा नहीं कर पाएंगी।

गुरुवार को MNRE ( Ministry of New and Renewable Energy) ने सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के अनुसार लिस्ट में दिए गए मॉडल या मैन्यूफैक्चर के लिए ही मेजर विंड ट्रिब्यून का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी मापदंडो के हिसाब से विंड ट्रिब्यून का आरएंडडी सेंटर, डेटा सेंटर या सर्वर भारत में ही होना चाहिए। मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के बाद सुजलॉन एनर्जी के साथ इनॉक्स विंड के शेयर भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

आज सुजलॉन शेयर में आई तेजी के बाद सुजलॉन का मार्केट-कैप 90,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, Inox Wind का एम-कैप 27,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इनॉक्स विंड के शेयर 3 फीसदी की तेजी के साथ 156 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं।

क्या है ब्रोकरेज की राय

मोतिलाल ओसवाल ने सुजलॉन एनर्जी को BUY रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 82 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। फर्म का कहना है कि मंत्रालय के इस आदेश से सुजलॉन को फायदा होगा। नए फ्रेमवर्क से सुजलॉन को फायदा होगा जिससे कंपनी के शेयर में तेजी आने की उम्मीद है।