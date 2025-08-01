Adani Ports Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) के शेयरों में आज भले की मामूली गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने इस शेयरों में अगले 12 महीनों में 21% तक की तेजी आने की बड़ी भविष्यवाणी की है।

MOFSL ने इस स्टॉक पर अपना 'BUY' कॉल दोहराते हुए ₹1,700 का टारगेट प्राइस तय किया है। सुबह 11:18 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.77% या 10.55 रुपये टूटकर 1362.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.66% या 9.10 रुपये गिरकर 1,364 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:54 बजे तक कंपनी के 20,859 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

ब्रोकरेज के अनुसार, अदाणी पोर्ट्स का संतुलित पोर्ट नेटवर्क जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर फैला है और विविध कार्गो मिक्स कंपनी को देश की समग्र आर्थिक वृद्धि से तेज ग्रोथ दिलाने में सक्षम बनाएगा।

MOFSL ने कहा कि कंपनी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में भारी निवेश कर रही है, और ट्रांसशिपमेंट हब्स की शुरुआत से वॉल्यूम्स को और बढ़ावा मिलेगा।

MOFSL के मुताबिक, कंपनी का टारगेट FY26 में 505-515 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो हैंडलिंग का है, जिसे डाइवर्सिफाइड कार्गो मिक्स और लगातार बुनियादी ढांचे के विस्तार से सपोर्ट मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी FY25-27 के दौरान कार्गो वॉल्यूम में 10% वार्षिक वृद्धि करेगी, जिससे राजस्व, EBITDA और शुद्ध लाभ (PAT) में क्रमश: 16% की CAGR से वृद्धि हो सकती है।

Adani Ports Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत गिरा है, वहीं पिछले 3 साल में शेयर 70 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में शेयर 333 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।