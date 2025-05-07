scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगIndia-UK FTA: ऐतिहासिक डील के बाद यूके में सस्ते हो जाएंगे ये भारतीय प्रोडक्ट, इन सेक्टर पर सबसे अधिक लाभ

India-UK FTA: ऐतिहासिक डील के बाद यूके में सस्ते हो जाएंगे ये भारतीय प्रोडक्ट, इन सेक्टर पर सबसे अधिक लाभ

भारत और यूके के बीच इस FTA के बाद 99% भारतीय निर्यात को 0 ड्यूटी का लाभ मिलेगा। मतलब भारत के ज्यादातर प्रोडक्ट (99%) पर अब कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 7, 2025 12:24 IST

India-UK FTA:  भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन होने के बाद भारत को काफी होने जा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब बिना टैक्स दिए एक देश दूसरे देश में अपना सामान बेच सकता है। 

भारत और यूके के बीच इस FTA के बाद 99% भारतीय निर्यात को 0 ड्यूटी का लाभ मिलेगा। मतलब भारत के ज्यादातर प्रोडक्ट (99%) पर अब कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह समझौता तीन साल की रुक-रुक कर बातचीत के बाद पूरा हुआ है और इसका उद्देश्य बाजार पहुंच और व्यापार प्रतिबंधों में ढील के साथ 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25.5 बिलियन पाउंड तक बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा की भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक “महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी” मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है, जो द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेगा और व्यापार और निवेश को उत्प्रेरित करेगा।

FTA से किन सेक्टर्स को सबसे अधिक फायदा

लगभग 99% भारतीय निर्यात को शून्य टैरिफ से लाभ मिलेगा, जिससे वस्त्र, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खिलौने, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा भारत को IT/ITeS, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और एजुकेशनल सर्विस सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों में भी यूके की एफटीए से लाभ होगा। 

क्या भारत ने भी UK को दिया है छूट?

भारत ने दूध, पनीर, सेब, स्मार्टफोन, डायमंड, तेल, टीवी कैमरा जैसी चीजों को FTA से बाहर रखा है। मतलब यूके को इन पर कोई भी छूट नहीं दी गई है।

यूके की शराब भारत में होगी सस्ती 

भारत द्वारा यूके की शराब पर जो 150 प्रतिशत का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था उसे घटाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा, और उसके बाद एक दशक में इसे और घटाकर 40 प्रतिशत तक किया जाएगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 7, 2025