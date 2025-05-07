scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगBIG BREAKING! अभी पिक्चर बाकी है… पूर्व आर्मी चीफ का बड़ा बयान- DETAILS

BIG BREAKING! अभी पिक्चर बाकी है… पूर्व आर्मी चीफ का बड़ा बयान- DETAILS

भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे (Manoj Naravane) ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सेना अध्यक्ष ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद कहा कि 'अभी पिक्चर बाकी है...'

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 7, 2025 11:34 IST

Operation Sindoor: भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे (Manoj Naravane) ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सेना अध्यक्ष ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद कहा कि 'अभी पिक्चर बाकी है...'

भारतीय सेना के 28वें आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर ट्विट करते हुए यह बड़ा बयान दिया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

 

इंडियन आर्मड फोर्सेस ने आज सुबह करीब 1:30 बजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दिया। इस दौरान भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर आतंक के ठिकानों का नाश किया। 

इस स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डों को तबाह किया गया है। 

ऑपरेशन सिंदूर का मकसद

भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई के बारे में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन में सिर्फ उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था।

इससे पहले भी भारत ने किया है स्ट्राइक

भारत और पाकिस्तान के बीच पहले तीन जंगें हुई हैं, जिनमें भारत ने हर बार जीत हासिल की है। इसके अलावा, भारत ने एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है।

पहले की कार्रवाई:

- सर्जिकल स्ट्राइक (2016): उरी हमले के बाद भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की।
- एयर स्ट्राइक (2019): पुलवामा हमले के बाद भारत ने पीओके में एयर स्ट्राइक की।

इस बार की कार्रवाई:

- पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई: इस बार भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किमी तक आतंक पर प्रहार किया है।
- बड़ी कार्रवाई: यह कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक बड़ी और घातक है।
- 15 दिन बाद कार्रवाई: पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत कार्रवाई का संदेश दिया है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 7, 2025