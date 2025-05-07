Operation Sindoor से भारतीय उड़ान पर पड़ा असर, सभी एयरलाइन्स ने जारी की एडवाइजरी- सफर से पहलें जानें
Operation Sindoor के तहत एयर स्ट्राइक होने के बाद कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई फ्लाइट्स को निलंबित कर दिया गया है। अगर आज आपकी फ्लाइट है तो आपको एयरपोर्ट के लिए जारी हुई पब्लिक एडवाइजरी को जान लेना चाहिए।
इंडियन आर्मी (Indian Army) ने पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात डेढ़ बजे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक (Indian Air Strike) किया गया। इस स्ट्राइक को 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) का नाम दिया गया है।
ऑपरेशन हमले के बाद भारत के 9 एयरपोर्ट के परिचालन को रोक दिया गया है। वहीं, कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के संचालन को निलंबित किया गया। अगर आज आपकी कोई फ्लाइट है तो यह खबर आपके लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई एयरलाइन्स ने एडवाइजरी जारी की है।
ये एयरपोर्ट रहेंगे बंद
ऑपरेशन सिंदूर के तहत किये गए भारतीय एयर स्ट्राइक (Indian Air Strikes) के बाद देश के कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मशाला (DHM), लेह (IXL), जम्मू (IXJ), श्रीनगर (SXR) और अमृतसर (ATQ) के साथ ही कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है।
इसके अलावा राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर भी फ्लाइट के परिचालन बाधित किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह सफर से पहले अपने फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें।
इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी असर
Air India ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। एयर इंडिया ने दोपहर 12 बजे तक 9 शहरों से आने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया है। यह 9 शहर जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट हैं।
डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। अमृतसर से जाने वाली दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरलाइन अधिकारी ने बता दिया कि श्रीनगर से कोई फ्लाइट का संचालन नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट बंद है।