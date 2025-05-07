Share Market Today: 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद मंगलवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के तहत एयर स्ट्राइक किया गया है। यह ऑपरेशन तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय शेयर बाजार (Indian Share Market) की चाल पर भी असर पड़ा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के दोनों सूचकांक में उतार-चढ़ा देखने को मिला है।

गिरावट के साथ शुरू हुआ कारोबार

7 मई को शेयर बाजार के दोनों एक्सचेंज हल्की गिरावट के साथ खुले हैं। हालांकि, थोड़ी देर बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। करीब 10 बजे बीएसई में 200 अंक की तेजी आई।

10.30 बजे के बाद स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर से लाल निशान पर आ गए। 11 बजे के करीब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) 24 अंक गिरकर 24,355.55 अंक पर आ गया। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) 89 अंक टूटकर 80,551.25 अंक पर आ गया।

आज के टॉप गेनल और लूजर (Top GainersStock & Losers Stock)

बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में Tata Motors, Shriram Finance, Apollo Hospitals, Bajaj Finance के शेयर में तेजी देखने को मिली है। वहीं, Asian Paints, Titan Company, TCS, L&T, Tech Mahindra के शेयर गिरकर ट्रेड कर रहे हैं।

टाटा मोटर्स का शेयर (Tata Motors Share) के शेयर में करीब 4 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, PowerGrid Share 2 फीसदी चढ़ गया है। मिडकैप कैटेगिरी में पेटीएम शेयर (Paytm Share) 5.71 फीसदी चढ़ गया है। BHEL Share में भी 1.50 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।