Gold-Silver Rule: आम जनता को लगा बड़ा झटका, सरकार ने बदल दिए सोने-चांदी के नियम; बदलाव के बाद बढ़ गई कीमत

Gold-Silver Rule: आम जनता को लगा बड़ा झटका, सरकार ने बदल दिए सोने-चांदी के नियम; बदलाव के बाद बढ़ गई कीमत

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी आ गई। यह तेजी सरकार द्वारा नियम बदलने के बाद आई है। सरकार ने सोने-चांदी के आयात नियमों में बदलाव किया है। आर्टिकल में नए नियमों के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 11:08 IST
Gold Import Rule
Gold Import Rule

Gold-Silver Rule: अब अगर कोई विदेश से सोना या चांदी मंगवाना चाहता है तो उसके लिए यह काम पहले जितना आसान नहीं रहेगा। सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम के इम्पोर्ट (Import) यानी विदेश से मंगाने पर सख्त नियम लगा दिए हैं। 

19 मई को सरकार ने एक नोटिस जारी करके बताया कि अब ये चीजें 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में आ गई हैं। इसका मतलब ये कि अब इन सामान को मंगाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी।

सरकार का कहना है कि कुछ लोग पुराने नियमों का गलत फायदा उठा रहे थे। वह विदेश से सोना-चांदी सस्ते में मंगाकर गड़बड़ी कर रहे थे। इन्हें रोकने के लिए सोने-चांदी के आयात नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों से गोल्ड और सिल्वर पर हो रही धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।

क्या है नया नियम (Government new import rules)

नए नियमों के अनुसार अगर सोना 99.5% या उससे ज्यादा प्योर है तो  उसे मंगाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। अब सिर्फ वही लोग या एजेंसियां विदेश से ये मेटल मंगा सकेंगी जिनके पास RBI (रिजर्व बैंक) या DGFT की मंजूरी है। इसके अलावा कुछ ज्वैलर्स, जिन्हें IFSCA से मंजूरी मिली हो वो भी इसे मंगा सकते हैं। हालांकि, वह सिर्फ India International Bullion Exchange (IIBX) के जरिए ही सोना मंगवा सकते हैं।

सोने के साथ चांदी की छड़ों (Silver Bars) को भी सरकार ने 'रिस्ट्रिक्टेड' में डाल दिया है। नए नियम से पहले 99.9% शुद्ध चांदी आराम से मंगाई जा सकती थी, लेकिन अब इसके लिए भी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। नए नियमों के अनुसार ये मंजूरी केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्हें RBI, DGFT या IFSCA ने मान्यता दी हो। हालांकि, जो चांदी पूरी तरह तैयार नहीं है उसे अभी भी पहले की तरह मंगाया जा सकता है।

प्लैटिनम के लिए क्या नियम

सरकार ने प्लैटिनम (Platinum) के इम्पोर्ट नियमों में भी बदलाव किए हैं। अगर प्लैटिनम 9% या उससे ज्यादा शुद्ध है तो उसे मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं, बाकी किस्म का प्लैटिनम अब 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में आ गया है। इसका मतलब इसे मंगाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।

सोने की कीमतों में तेजी (Gold Price Today)

सरकार के नए नियम के बाद से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ गई हैं। 19 और 20 मई को MCX पर सोना काफी महंगा हो गया। जो सोना पहले 92,000 रुपये में मिलता था, वो अब 94,000 रुपये से भी ऊपर चला गया। आज भी सोना महंगा हो रहा है। 5 जून डिलीवरी वाला सोना MCX पर 95,160 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी भी महंगी होकर 97,697 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 22, 2025