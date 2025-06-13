scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगAir India plane crash in Ahmedabad: ब्लैक बॉक्स से खुलेगा AI 171 क्रैश का सच, उठेगा टेकऑफ के 5 मिनट से पर्दा

Air India plane crash in Ahmedabad: ब्लैक बॉक्स से खुलेगा AI 171 क्रैश का सच, उठेगा टेकऑफ के 5 मिनट से पर्दा

Air India plane crash in Ahmedabad: क्रैश साइट से विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर ब्लैक बॉक्स क्या होता है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 13, 2025 16:31 IST
What is a black box in an aeroplane and why it’s crucial after a crash (Image: PTI)
What is a black box in an aeroplane and why it’s crucial after a crash (Image: PTI)

अहमदाबाद से उड़ान भरते ही क्रैश हुआ एयर इंडिया का विमान AI 171 अब तक का सबसे बड़ा हवाई हादसा बन गया है। इस भीषण दुर्घटना में 241 लोगों की जान चली गई। फ्लाइट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यह विमान रिहायशी इलाके पर गिर गया। हालांकि, चमत्कारिक रूप से सीट 11A पर बैठा एक यात्री बच गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हादसे के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पायलट को MAYDAY सिग्नल भेजना पड़ा। अब इस सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है, क्योंकि क्रैश साइट से विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को इसकी पुष्टि की है।

क्या होता है ब्लैक बॉक्स? (What is Black Box?)

ब्लैक बॉक्स एक खास उपकरण होता है, जो किसी भी विमान हादसे की असली वजह जानने में मदद करता है। यह बॉक्स आग, पानी, तेज धमाके या किसी भी प्रकार की टक्कर में भी सुरक्षित रहता है। हर विमान में दो ब्लैक बॉक्स होते हैं – एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और दूसरा कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR)। 

इनमें से एक बॉक्स विमान की ऊंचाई, रफ्तार, इंजन की स्थिति और उड़ान के तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है, जबकि दूसरा बॉक्स कॉकपिट में पायलटों की बातचीत और आसपास की आवाजें रिकॉर्ड करता है। अब इन रिकॉर्ड्स के जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि टेकऑफ के बाद उन चंद मिनटों में विमान के साथ क्या हुआ।

हॉस्टल पर गिरा विमान

हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों ने कहा कि विमान का मलबा एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, जहां उस वक्त दोपहर का खाना चल रहा था। यह हॉस्टल कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था और पूरी तरह भरा हुआ भी नहीं था। इसके बावजूद जमीन पर भी 24 लोगों की जान गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आसपास की इमारतें भी झुलस गईं। विमान का पिछला हिस्सा हॉस्टल की छत पर अटका हुआ मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि हादसे के बाद आसमान में एक जोरदार धमाका और आग का बड़ा गोला देखा गया।

विमान के टुकड़े और जले हुए सामानों के बीच राहत टीम लगातार लापता लोगों को तलाशने में जुटी रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बचाव कार्य की समीक्षा की और घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह दृश्य दिल दहला देने वाला है।

जानकारों के मुताबिक, 2011 से अब तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में यह पहला बड़ा हादसा है। इससे पहले इस मॉडल के किसी विमान में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। यह विमान महज 12 साल पुराना था और कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था।

advertisement

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 13, 2025