जाको राखे साईंया..मार सके ना कोई.. सच हुई कहावत, कुछ मिनट हुई लेट और बच गई महिला की जान

अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के भयानक हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इसी अंधेरे में एक ऐसी सच्ची कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। एक महिला जो इस फ्लाइट में सवार होने वाली थीं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की देरी से उनकी जान बच गई। उनका नाम भूमि चौहान है।

ट्रैफिक में फंसीं और छूट गई फ्लाइट

रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि चौहान को एयर इंडिया की इस फ्लाइट से लंदन जाना था। वो फ्लाइट पकड़ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच रही थीं, लेकिन शहर के ट्रैफिक में फंसने के कारण उन्हें कुछ मिनटों की देरी हो गई। जब वो एयरपोर्ट पहुंचीं, तब तक फ्लाइट के गेट बंद हो चुके थे।

उन्होंने कहा, "मैं बस 10 मिनट लेट हुई। सोच कर भी कांप जाती हूं कि अगर समय पर पहुंच जाती तो शायद आज मैं भी...गणपति बप्पा ने बचा लिया"

हादसे के बाद जब उन्होंने खबरें देखीं कि वही फ्लाइट क्रैश हो गई है जिसमें उन्हें बैठना था, तो उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने कहा, “मेरा शरीर कांप रहा है। मैं बोल भी नहीं पा रही हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। गणपति बप्पा ने ही मुझे बचाया है।”

हादसे के दिन वो दोपहर करीब 1:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकलीं, और लगभग 1:38 बजे फ्लाइट ने टेकऑफ किया। कुछ ही मिनटों में विमान हवा में आग का गोला बन गया और रिहायशी इलाके में गिर गया।

दो साल बाद आई थीं भारत

भूमि चौहान दो साल बाद भारत आई थीं और छुट्टियां मनाकर लंदन लौट रही थीं। उनके पति लंदन में रहते हैं। उन्हें अकेले ही लौटना था। उन्होंने बताया कि उस दिन की देरी अब उन्हें जीवनभर याद रहेगी। “मैं कैसे बयां करूं, मेरी जान कैसे बच गई – वो भी कुछ ही मिनटों से। अब भी यकीन नहीं होता,” उन्होंने भावुक होकर कहा।

प्लेन ने 625 फीट के बाद लगाई मौत की गोद

AI 171 फ्लाइट एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, जो गुरुवार दोपहर को अहमदाबाद से उड़ान भरने के बाद कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हो गई। टेकऑफ के कुछ मिनटों बाद विमान ने तेजी से नीचे गिरना शुरू किया और महज 625 फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर आ गिरा।

फ्लाइटराडार24 के डेटा के अनुसार टेकऑफ के तुरंत बाद विमान की स्पीड असामान्य हो गई थी। जैसे ही यह रिहायशी इलाके में गिरा, जोरदार धमाके के साथ इसमें आग लग गई और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।