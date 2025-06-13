एयर इंडिया हादसे के बाद LIC ने आसान किया क्लेम का रास्ता, अब बिना डेथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा पैसा
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला किया है। LIC ने एलान किया है कि जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है और जिनके नाम कोई बीमा पॉलिसी है, उनके परिवार को जल्दी और आसान तरीके से क्लेम की राशि दी जाएगी।
अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फ्लाइट AI 171 लंदन जा रही थी, लेकिन टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद रिहायशी इलाके में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 241 लोगों की जान चली गई। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला किया है।
LIC ने एलान किया है कि जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है और जिनके नाम कोई बीमा पॉलिसी है, उनके परिवार को जल्दी और आसान तरीके से क्लेम की राशि दी जाएगी। कंपनी ने क्लेम प्रोसेस से जुड़े नियमों को काफी सरल बना दिया है, ताकि दुःख में डूबे परिवारों को कोई कानूनी या तकनीकी परेशानी न झेलनी पड़े। खास बात ये है कि अब डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
अगर सरकार या एयरलाइन की ओर से यह पुष्टि हो जाती है कि व्यक्ति की मौत इसी विमान हादसे में हुई है, तो वही कागज बीमा दावे के लिए मान्य होगा। साथ ही, सरकार या एयरलाइन द्वारा मुआवजा मिलने को भी मृत्यु का प्रमाण मान लिया जाएगा।
LIC ने पूरे देश में अपनी शाखाओं और डिवीजनों को निर्देश दिए हैं कि वे खुद पहल कर पीड़ित परिवारों से संपर्क करें और उनका क्लेम जल्दी से जल्दी निपटाएं। इसके लिए अलग-अलग शहरों में स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो इन मामलों पर खास ध्यान देंगी। यह कदम खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा, जिनके अपने इस हादसे में चले गए और पहचान या दस्तावेज जुटाना समय ले सकता है।
कंपनी ने बयान में गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि LIC हर परिवार के साथ खड़ा है जिसने इस हादसे में किसी को खोया है। अगर किसी परिवार को LIC से जुड़ी जानकारी या मदद की जरूरत हो, तो वो अपने नजदीकी LIC ऑफिस जा सकता है या फिर कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 022-68276827 पर संपर्क कर सकता है।
यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के साथ हुआ, जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से आया था और लंदन जाने वाला था। टेकऑफ के बाद विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई तक गया और अचानक नीचे गिरते हुए एक रिहायशी इलाके में टकरा गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों को नुकसान हुआ और कुछ लोगों की जान जमीन पर भी चली गई।