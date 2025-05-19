Xiaomi एक बार फिर धमाका करने जा रहा है। 22 मई को कंपनी एक बड़े लॉन्च इवेंट की तैयारी में है। इस इवेंट में कंपनी न सिर्फ नया स्मार्टफोन बल्कि खुद की बनाई मोबाइल चिप (Xring 01), टैबलेट और पहली इलेक्ट्रिक SUV भी लॉन्च करेगी। यह इवेंट Xiaomi की 15वीं एनिवर्सरी का सेलीब्रेशन भी है।

सबकी नजर Xring 01 चिप पर

इस इवेंट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन Xiaomi की अपनी बनाई पहली मोबाइल चिप – Xring 01 होगा। यह एक पावरफुल 10-कोर प्रोसेसर है, जो दमदार GPU (Immortalis-G925) के साथ आता है। शुरुआती टेस्ट में इस चिप ने Qualcomm Snapdragon 8 Elite और MediaTek Dimensity 9400 जैसे प्रोसेसर को कड़ी टक्कर दी है। नए Xiaomi 15s Pro स्मार्टफोन में भी यह चिप होगा।

Xiaomi 15s Pro होगा लॉन्च

Xiaomi इस इवेंट में 15s Pro स्मार्टफोन भी पेश करेगा। यह पहले के 15 Pro का अगला वर्जन है। इसमें Xring 01 चिप के साथ टॉप-लेवल स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। इसका मतलब इस स्मार्टफोन में गेमिंग, कैमरा और बैटरी के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी मिलेगी।

Xiaomi Pad 7 Ultra भी होगा लॉन्च

Xiaomi का नया Pad 7 Ultra भी इस इवेंट में लॉन्च होगा। इस टैबलेट में 14 इंच का बड़ा डिस्प्ले होगा। यह टैबलेट 3.2K रेजोल्यूशन और LTPO टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और 120W तक की फास्ट चार्जिंग हो सकता है। ये टैबलेट उन लोगों के लिए खास होगा जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों चाहते हैं।

Xiaomi YU7 पहली इलेक्ट्रिक SUV भी तैयार

Xiaomi की पहली इलेक्ट्रिक SUV YU7 भी इसी इवेंट में पेश की जाएगी। इसमें डुअल-मोटर ऑप्शन होगा जो 390 हॉर्सपावर तक का पावर देगा। इसका स्टाइलिश डिजाइन, Saturn रिंग जैसी टेललाइट और बड़ी बॉडी इसे प्रीमियम सेगमेंट में ले जाती है।