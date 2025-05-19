टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने किया RECORD DATE का ऐलान! बस इस दिन तक रखें लें शेयर - फिर हो जाएंगे मालामाल
कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 585 प्रतिशत के डिविडेंड की घोषणा की है। चलिए जानते हैं चौथी तिमाही में कंपनी के वित्तीय आकंड़े कैसे रहे थे और कब है रिकॉर्ड डेट।
Tata Technologies ने आज अपने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी का स्टॉक आज 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 585 प्रतिशत के डिविडेंड की घोषणा की है। चलिए जानते हैं चौथी तिमाही में कंपनी के वित्तीय आकंड़े कैसे रहे थे और कब है रिकॉर्ड डेट।
Tata Technologies Q4 FY25 Results
टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 31 मार्च, 2025 (Q4 FY25) को समाप्त चौथी तिमाही में 188.87 करोड़ रुपये का कंसो नेट प्रॉफिट दर्ज किया था जो एक साल पहले की समान तिमाही के 157.24 करोड़ रुपये से 20.12 प्रतिशत अधिक है।
Q4 में कंपनी का परिचालन से राजस्व 1,285.65 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के 1,301.05 करोड़ रुपये की तुलना में 1.18 प्रतिशत की मामूली गिरावट को दर्शाता है।
मार्च 2025 तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च साल-दर-साल (YoY) 0.57 प्रतिशत घटकर 1,088.20 करोड़ रुपये हो गया।
Tata Technologies Dividend
कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए बताया था कि बोर्ड मेंबर्स ने 8.35 रुपये का डिविडेंड और 3.35 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर कंपनी ने 11.7 रुपये (585%) का डिविडेंड देने का ऐलान किया था।
Tata Technologies Dividend Record Date
कंपनी ने आज डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट सोमवार 16 जून 2025 है।
Tata Technologies Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले 13 जून 2024 को 8.40 रुपये का डिविडेंड और 1.65 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था।
Tata Technologies Share Price
आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.37% या 10.30 रुपये चढ़कर 761.45 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.06% या 7.95 रुपये की तेजी के साथ 758.85 रुपये पर बंद हुआ।
Tata Technologies Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
पिछले 6 महीने में स्टॉक 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।