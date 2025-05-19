आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। बाजार में हो रहे उठा-पटक के बीच झुनझुनवाला के शेयरहोल्डिंग शेयर (Jhunjhunwaal Stocks) इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी NCC लिमिटेड के शेयर में तेजी देखने को मिली है> सोमवार के शुरुआती सत्र में कंपनी के शेयर (NCC Share) 5 फीसदी चढ़ गए थे। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (NCC Share Price) 3.62 फीसदी की तेजी के साथ ₹235.42 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर में क्यों आई तेजी

कंपनी ने हाल ही में पिछले कारोबारी साल के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उम्मीद से अच्छी रही। तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने डिविडेंड का एलान भी किया। शानदार नतीजे और डिविडेंड के एलान के बाद निवेशकों की दिलचस्पी शेयर में बढ़ गई है।

कैसी रही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (NCC Q4 Result)

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6% बढ़कर ₹253.8 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹239.2 करोड़ था। कंपनी का EBITDA 1.1% बढ़कर ₹556.5 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 8.5% से बढ़कर 9% हो गया। कंपनी की कुल Order Book ₹71,568 करोड़ की है, जिसमें से ₹6,247 करोड़ स्टैंडअलोन ऑपरेशंस से जुड़े हैं।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (NCC Dividend 2025)

कंपनी ने तीसरी तिमाही नतीजे के साथ डिविडेंड का भी एलान किया है। कंपनी निवेशकों को 110 फीसदी का डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने कहा की वह शेयरधारकों को हर शेयर पर ‌₹2.20 फीसदी का डिविडेंड देगी।

झुनझुनवाला के पास कितनी है हिस्सेदारी

दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास दिसंबर 2024 तिमाही तक NCC के 12.48% हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि रेखा झुनझुनवाला के पास करीब 7.83 करोड़ शेयर थे।

शेयर की कैसी है परफॉर्मेंस (NCC Share Performance)

पांच सत्रों में कंपनी के शेयर में 7 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, एक महीने में शेर में 5 फीसदी की तेजी आई। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर में 15.63% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर ने 15.10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। NCC का मार्केट कैप ₹14,814 करोड़ पर पहुंचा।

क्या है ब्रोकरेज की राय (NCC Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म CLSA ने कहा कि पिछले कारोबारी साल में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। CLSA स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹333 से घटाकर ₹315 कर दिया है।

वहीं JM Financial ने NCC को ‘Buy’ रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट ₹285 रखा है। फर्म का मानना है कि कंपनी ने FY26 में 10% ग्रोथ का जो अनुमान दिया है, वह थोड़ा कंजरवेटिव है। ऐसे में ब्रोकरेज ने 13% ग्रोथ का अनुमान लगाया है।

advertisement

Nuvama ने भी शेयर का टारगेट प्राइस ₹282 रखा है। नुवामा ने बताया कि FY25 में कंपनी को ₹329 अरब के ऑर्डर मिले, जो पहले के अनुमान से काफी ज्यादा हैं।