Apple ने भारत में मैप्स का Web Version क्यों किया लॉन्च ? - जानिए

Apple ने अब Web पर Apple Maps के Public Beta Version की घोषणा की है। हालांकि, कई लोगों के लिए Apple Maps प्राथमिक विकल्प नहीं है क्योंकि Google Maps सर्वोच्च है, लेकिन स्पष्ट रूप से Apple अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना चाहता है।

Apple Maps का Web Version

Apple Maps का web version उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और App version के समान सुविधाएँ प्रदान करता है। ड्राइवरों और पैदल यात्रियों को परिवहन के अपने पसंदीदा तरीके के अनुकूल सटीक दिशा-निर्देश का लाभ मिलता है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता व्यवसायों के बारे में तस्वीरों, कार्य घंटों, रेटिंग और समीक्षाओं सहित व्यापक जानकारी का investigation कर सकते हैं। उपयोगकर्ता दुनिया भर के शहरों में खाने, खरीदारी और अन्वेषण के लिए क्यूरेटेड गाइड्स भी ब्राउज़ कर सकते हैं। Apple ने कहा कि आने वाले महीनों में "लुक अराउंड" सहित अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

Availability और Compatibility

हमने बीटा संस्करण की जांच की और पुष्टि की कि यह भारत में भी उपलब्ध है। चूंकि यह एक बीटा संस्करण है, इसलिए अभी तक ऐप संस्करण की सभी मैप्स सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, एप्पल मैप्स वेब मैक और आईपैड पर सफारी और क्रोम के साथ-साथ विंडोज पीसी पर क्रोम और एज के साथ संगत है। एप्पल ने कहा है कि समय के साथ अतिरिक्त भाषाओं, ब्राउज़रों और प्लेटफार्मों के लिए समर्थन का विस्तार किया जाएगा।

Apple Maps के बारे में

एप्पल मैप्स को 2012 में लॉन्च किया गया था, जबकि गूगल मैप्स 2005 में डेस्कटॉप पर आया था। हालांकि, एप्पल ने हाल के वर्षों में अपने मैप्स सेवा में कई सुधार किए हैं, लेकिन गूगल मैप्स ने हमेशा से इस क्षेत्र में प्रमुखता बनाए रखी है।एप्पल मैप्स का वेब संस्करण निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, और इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को एक नई और बेहतर मैपिंग सेवा का अनुभव मिलेगा। उपयोगकर्ता अब अपने ब्राउज़र के माध्यम से एप्पल मैप्स का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। एप्पल का यह नया कदम निश्चित रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई दिशा में ले जाएगा।