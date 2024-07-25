scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market Closed: लगातार पांचवें सत्र में Sensex और Nifty में देखने को मिली गिरावट; शीर्ष शेयरों में Axis Bank, ICICI Bank

Stock Market Closed: लगातार पांचवें सत्र में Sensex और Nifty में देखने को मिली गिरावट; शीर्ष शेयरों में Axis Bank, ICICI Bank

Sensex 109.08 अंक या 0.14% गिरकर 80,039.80 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 7.40 अंक या 0.03% गिरकर 24,406.10 पर समाप्त हुआ। 

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 25, 2024 17:14 IST

आज भारतीय शेयर बाजार (Dalal Street) में लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने को मिली। Sensex 109.08 अंक या 0.14% गिरकर 80,039.80 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 7.40 अंक या 0.03% गिरकर 24,406.10 पर समाप्त हुआ। 

बाजार की स्थिति

हाल के दिनों में बाजार में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक बाजारों में आई गिरावट और कुछ प्रमुख बैंकों के शेयरों में कमजोरी है। विशेष रूप से, Axis Bank और ICICI Bank जैसे बड़े बैंकों के शेयरों में गिरावट ने बाजार को प्रभावित किया है। Axis Bank के शेयर में 5.2% की गिरावट आई, जिससे यह बाजार के प्रमुख दबावों में से एक बन गया.

advertisement

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिकी बाजारों (Wall Street) में भी भारी गिरावट आई है। S&P 500 और Nasdaq कंपोजिट ने 2022 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है, जिसमें S&P 500 में 2.31% और Nasdaq में 3.64% की गिरावट आई। इस गिरावट का मुख्य कारण तकनीकी शेयरों में भारी बिकवाली है, जिसमें Nvidia और Meta Platforms के शेयरों में क्रमशः 6.8% और 5.6% की गिरावट आई.

Also Read: आज का सोने का भाव: Gold ₹68,000 से नीचे गिरा, Silver की कीमत में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई

निवेशकों की चिंता

बाजार में गिरावट के पीछे एक और कारण आगामी चुनावों की अनिश्चितता है। निवेशक वर्तमान में चुनावों के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक चुनावों के परिणाम स्पष्ट नहीं होते, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

आज के कारोबार में कुछ अन्य महत्वपूर्ण शेयरों में भी गिरावट देखी गई। ICICI Bank के शेयरों में भी गिरावट आई, जो कि निवेशकों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर, कुछ शेयरों ने सकारात्मक प्रदर्शन किया, जैसे कि Tata Motors, जिसने 6% की बढ़त दर्ज की.

बाजार की भविष्यवाणी

विश्लेषकों का मानना है कि यदि Nifty 24,300 के स्तर से नीचे गिरता है, तो यह और भी गिरावट का संकेत हो सकता है। Nifty के लिए तत्काल समर्थन 24,300 पर है, जबकि महत्वपूर्ण प्रतिरोध 24,550 पर है। यदि निफ्टी इस स्तर को पार करने में असफल रहता है, तो अगले लक्ष्य 24,190 के स्तर पर हो सकते हैं.

आज का बाजार प्रदर्शन यह दर्शाता है कि निवेशकों के लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। वैश्विक बाजारों में गिरावट, प्रमुख बैंकों के कमजोर प्रदर्शन और चुनावों की अनिश्चितता ने भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित किया है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और बाजार की मौजूदा स्थिति के अनुसार अपने निवेश निर्णय लें।

इस प्रकार, भारतीय शेयर बाजार में आज की गिरावट ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, और निकट भविष्य में कोई भी सकारात्मक संकेत मिलने तक यह स्थिति जारी रह सकती है।
 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 25, 2024