scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज का सोने का भाव: Gold ₹68,000 से नीचे गिरा, Silver की कीमत में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई

आज का सोने का भाव: Gold ₹68,000 से नीचे गिरा, Silver की कीमत में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई

सोने की कीमतों में हालिया गिरावट ने निवेशकों और आम जनता के बीच चिंता बढ़ा दी है। आज, 25 जुलाई 2024 को, सोने की कीमत ₹1,100 से अधिक गिरकर ₹68,000 से नीचे आ गई है।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 25, 2024 12:20 IST
आज का सोने का भाव: Gold ₹68,000 से नीचे गिरा, Silver की कीमत में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई

सोने की कीमतों में दर्ज की गई गिरावट, चाँदी में भी 4% से अधिक की दर्ज की गई गिरावट। 

सोने की कीमतों में हालिया गिरावट ने निवेशकों और आम जनता के बीच चिंता बढ़ा दी है। आज, 25 जुलाई 2024 को, सोने की कीमत ₹1,100 से अधिक गिरकर ₹68,000 से नीचे आ गई है। यह गिरावट न केवल सोने के बाजार को प्रभावित कर रही है, बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो 4% से अधिक है। इस लेख में हम सोने और चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट के कारणों और इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

advertisement

सोने की कीमतों में गिरावट के कारण

वैश्विक बाजार की स्थिति: सोने की कीमतें अक्सर वैश्विक आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं। हाल के दिनों में, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और वैश्विक शेयर बाजारों में सुधार ने सोने की मांग को कम किया है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की कीमतें आमतौर पर गिरती हैं, क्योंकि सोना अन्य मुद्राओं के मुकाबले महंगा हो जाता है।

ब्याज दरों में वृद्धि: केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि का अनुमान भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशक सोने के बजाय बांड और अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश करना पसंद करते हैं, जिससे सोने की मांग में कमी आती है।

महंगाई की दर: महंगाई की दर में कमी भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। जब महंगाई कम होती है, तो निवेशक सोने को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में नहीं देखते, जिससे इसकी मांग घटती है।

Also Read: Tata Motors के शेयर Nomura अपग्रेड पर 52 हफ़्ते के हाई स्तर पर 4% तक बढ़े

आज का सोने का भाव

आज, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹6,625 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत ₹7,228 प्रति ग्राम है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में यह गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विशेष रूप से, यह गिरावट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शादी, त्योहारों या अन्य अवसरों के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे थे।

चांदी की कीमतों में गिरावट

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। आज चांदी की कीमत ₹73,450 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹70,000 के करीब पहुंच गई है। चांदी की कीमतों में यह गिरावट भी वैश्विक बाजार के रुझानों और मांग में कमी के कारण है। चांदी का उपयोग औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों में होता है, और जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो इसकी मांग भी प्रभावित होती है।

निवेशकों के लिए क्या करें?

बाजार का विश्लेषण करें: निवेशकों को सोने और चांदी के बाजार की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि बाजार में गिरावट अस्थायी हो सकती है और भविष्य में कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं।

advertisement

लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें: यदि आप सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, और इसके मूल्य में समय के साथ वृद्धि की संभावना रहती है।

विविधता लाएं: अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना महत्वपूर्ण है। सोने और चांदी के अलावा, अन्य संपत्तियों में भी निवेश करें, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, और रियल एस्टेट।

आज का सोने का भाव और चांदी की कीमतों में गिरावट ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, यह गिरावट अस्थायी हो सकती है और भविष्य में बाजार में सुधार की संभावना है। निवेशकों को चाहिए कि वे बाजार की स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें और अपने निवेश निर्णयों को समझदारी से लें। सोना और चांदी दोनों ही लंबे समय से निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, और इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव सामान्य है।

इसलिए, यदि आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वर्तमान गिरावट को अवसर के रूप में देखें और अपने निवेश की रणनीति को सही दिशा में आगे बढ़ाएं।
 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 25, 2024