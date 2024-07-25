टाटा मोटर्स के शेयर नोमुरा अपग्रेड पर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 4% तक बढ़े

टाटा मोटर्स के शेयर गुरुवार (25 जुलाई) को 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि वैश्विक ब्रोकरेज नोमुरा ने स्टॉक को 'खरीदें' में डबल अपग्रेड कर दिया। नोमुरा ने टाटा मोटर्स के लिए अपने लक्ष्य मूल्य को रु. 1,141 तक बढ़ा दिया है, जो कि स्थिर प्रदर्शन और उचित मूल्य का हवाला देते हुए रु. 1,057 से अधिक है।

टाटा मोटर्स ने हाल ही में मार्च तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम घोषित किए, जिसमें कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की समान तिमाही में रु. 12,033 करोड़ से 46% बढ़कर रु. 17,529 करोड़ हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मार्गदर्शन में कहा कि वह पूरे वर्ष के लिए घरेलू मांग पर सावधानीपूर्वक आशावादी है और उम्मीद है कि पहली छमाही अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी।

नोमुरा ने अपने अपग्रेड में कहा कि जगुआर लैंड रोवर (JLR) को मांग के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है और वाणिज्यिक वाहनों में वृद्धि भी मध्यम हो जाएगी। हालांकि, मॉर्गन स्टेनली ने भी टाटा मोटर्स को ओवरवेट से इक्विटी वेट में डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन लक्ष्य मूल्य को रु. 1,013 से बढ़ाकर रु. 1,100 कर दिया।

कोटक इक्विटीज ने भी स्टॉक पर एड रेटिंग जारी की है, साथ ही रु. 1,100 का लक्ष्य मूल्य भी दिया है। कोटक ने कहा, "हम वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्थिर JLR व्यवसाय प्रदर्शन, मिश्रण में सुधार और लागत नियंत्रण उपायों के कारण, पीवी और सीवी खंडों में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि और वित्त वर्ष 2025 तक शुद्ध नकद तुलन पत्र के कारण स्वस्थ प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।”

मोटिलाल ओसवाल ने भी टाटा मोटर्स पर न्यूट्रल रेटिंग जारी की है, साथ ही लक्ष्य मूल्य को रु. 955 तक कम कर दिया है। कंपनी का कहना है कि JLR मार्जिन वित्त वर्ष 2024-26 के दौरान स्थिर रहने की उम्मीद है, क्योंकि मांग सृजन में निवेश करते समय लागत दबाव बढ़ रहा है, मिश्रण सामान्य हो रहा है और ईवी रैंप-अप होने जा रहा है, जो कि मार्जिन को कम करने वाला हो सकता है।

टाटा मोटर्स के शेयर पिछले एक वर्ष में 120% छलांग लगाकर 950.50 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने 1 जून, 2024 को घोषणा की कि मई 2024 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल बिक्री 76,766 वाहन थी, जो मई 2023 के 74,973 इकाइयों की तुलना में अधिक है।

टाटा मोटर्स के शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम मूल्य 5 मार्च, 2024 को रु. 1,065.60 प्रति शेयर था और 52 सप्ताह का निम्नतम मूल्य 2 जून, 2023 को रु. 532.80 प्रति शेयर था। पिछले एक महीने में शेयर में 6% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि पिछले 6 महीनों में 35% की वृद्धि हुई है।

टाटा मोटर्स के शेयर में निवेश करने की सलाह देते हुए, नोमुरा और कोटक संस्थागत इक्विटीज ने क्रमशः न्यूट्रल और एड कॉल जारी किए हैं, साथ ही लक्ष्य मूल्य क्रमशः रु. 1,141 और रु. 1,100 प्रति शेयर निर्धारित किया है।

