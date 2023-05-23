अब Twitter के बाद WhatsApp भी अब अपने यूजर्स का ध्यान और भी ज्यादा खींचने के लिए नया फीचर ला रहा है। अब WhatsApp पर भेजे गए मैसेज अब 15 मिनट तक एडिट हो सकेंगे। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने सोमवार को इसका ऐलान किया। ये फीचर यूजर्स के लिए रॉल आउट होना शुरू हो गया है। अगले कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स को ये फीचर मिल जाएगा। टेलीग्राम और सिग्नल जैसे वॉट्सएप के कॉम्पिटिटर्स पहले से ही ये फीचर ऑफर कर रहे थे। इसे मैच करने के लिए वॉट्सएप भी अब इसे देना शुरू कर रहा है। भारत इसका सबसे बड़ा बाजार है। यहां इसके 48.7 करोड़ यूजर्स है।

मैसेज ऐडिट करने की प्रोसेस:

- वॉट्सएप पर मैसेज एडिट करने के लिए मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा।

- मैन्यू में आए एडिट ऑप्शन पर क्लिक कर मैसेज में चेंज किया जा सकेगा।

-मैसेज में ‘एडिटेड’ लिखा दिखाई देगा, ताकि सामने वाले को इसकी जानकारी रहे।

मैसेजिंग ऐप WhatsApp चैट लॉक फीचर भी लॉन्च कर चुका है। इसके जरिए यूजर्स किसी ग्रुप या इंडिविजुअल चैट को लॉक कर सकते हैं। इस फीचर के बाद आपकी चैट्स को सिर्फ आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको डिवाइस पिन या बायोमैट्रिक्स लॉक का इस्तेमाल करना होगा। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस फीचर के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि WhatsApp में नया लॉक फीचर आपकी चैट को ज्यादा सिक्योर बनाएगा। चैट एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर में होगी। इसकी वजह से नोटिफिकेशन या मैसेज का कंटेट दिखाई नहीं देगा।

