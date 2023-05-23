सरकारी बैंकों को 1,04,649 करोड़ रुपये का फायदा

scorecardresearch
वित्त वर्ष 2023 में पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। जिसमें लगभग आधी हिस्सेदारी अकेले बैंकिंग सेक्टर के मार्केट लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। फाईनेंशियल ईयर 2021-22 में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को 66,539 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसकी तुलना में 57 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 2022-2023 में यह आंकड़ा 1,04,649 करोड़ रुपए पहुंच गया, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ (59%) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहा जो सलाना आधार पर नेट मुनाफा 50,232 करोड़ रुपए का रहा।

Dipak Singh
New Delhi,UPDATED: May 23, 2023 11:42 IST
बैंक ऑफ बड़ौदा को 14,110 करोड़ और केनरा बैंक को 10,604 करोड़ रुपए का सलाना प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा पंजाब एण्ड सिंध बैंक 26% के साथ 1,313 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 51% 1,582 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 23% 2,099 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया को 18% 4,023 करोड़, इंडियन बैंक को 34% 5,282 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 61% 8,433 करोड़ रुपए का प्राफिट हुआ है । 

पंजाब नेशनल बैंक के नेट प्रॉफिट में 27% का गिरावट रहा जो 2,507 करोड़ रुपए का रहा । PNB को छोड़कर अन्य सभी बैंकों के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि, 2023 की आखिरी तिमाही JAN- MARCH में क्युमुलेटिव रुप से PNB का प्रॉफिट 95% से अधिक बढ़कर 24,483 करोड़ रुपए हो गया है। यह एक साल पहले इसी अवधि में 17,666 करोड़ रुपए था। प्रतिशत के लिहाज से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट 126% बढ़कर 2,602 करोड़ रुपये हुआ है। इसके बाद 100% ग्रोथ के साथ यूको बैंक का प्रॉफिट 1,862 करोड़ रुपए और 94% ग्रोथ के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को 14,110 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है । 

