सरकारी बैंकों को 1,04,649 करोड़ रुपये का फायदा

वित्त वर्ष 2023 में पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। जिसमें लगभग आधी हिस्सेदारी अकेले बैंकिंग सेक्टर के मार्केट लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। फाईनेंशियल ईयर 2021-22 में सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को 66,539 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसकी तुलना में 57% की ग्रोथ के साथ 2022-2023 में यह आंकड़ा 1,04,649 करोड़ रुपए पहुंच गया, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ (59%) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहा जो सलाना आधार पर नेट मुनाफा 50,232 करोड़ रुपए का रहा।

advertisement

Also Read: रोज 22 घंटे चलेंगी पैसे छापने की सरकारी मशीन, दो करोड़ से ज्यादा 500 के नोट हर दिन छपेंगे

बैंक ऑफ बड़ौदा को 14,110 करोड़ और केनरा बैंक को 10,604 करोड़ रुपए का सलाना प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा पंजाब एण्ड सिंध बैंक 26% के साथ 1,313 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 51% 1,582 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 23% 2,099 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया को 18% 4,023 करोड़, इंडियन बैंक को 34% 5,282 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 61% 8,433 करोड़ रुपए का प्राफिट हुआ है ।

Public Sector Bank के प्रॉफिट का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार

पंजाब नेशनल बैंक के नेट प्रॉफिट में 27% का गिरावट रहा जो 2,507 करोड़ रुपए का रहा । PNB को छोड़कर अन्य सभी बैंकों के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि, 2023 की आखिरी तिमाही JAN- MARCH में क्युमुलेटिव रुप से PNB का प्रॉफिट 95% से अधिक बढ़कर 24,483 करोड़ रुपए हो गया है। यह एक साल पहले इसी अवधि में 17,666 करोड़ रुपए था। प्रतिशत के लिहाज से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट 126% बढ़कर 2,602 करोड़ रुपये हुआ है। इसके बाद 100% ग्रोथ के साथ यूको बैंक का प्रॉफिट 1,862 करोड़ रुपए और 94% ग्रोथ के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को 14,110 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है ।