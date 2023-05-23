Jiomart से 1 हज़ार से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी, कई सेंटर भी होंगे बंद

एक के बाद लगातार दुनियाभर की दिग्गज कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी का सिलसिला जारी है, गूगल, अमेज़न, लिंकडिन, मेटा, तमाम कई कंपनियों के बाद अब रिलायंस ग्रुप के जिओमार्ट डिविजन में भी छंटनी की खबर है। हालांकि कंपनी इसे छंटनी नहीं बता रही है। जियो मार्ट ने करीब 1 हज़ार से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है, रिपोर्ट के मुताबिक यह सूची और भी ज्यादा बढ़ सकती है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने हाल ही में फूड होलसेलर मेट्रो कैश एंड कैरी का अधिग्रहण किया है, जिसके बाद यह रिस्ट्रक्चरिंग की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जियोमार्ट अगले कुछ हफ्तों में कुछ और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जियोमार्ट ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से 500 एग्जीक्यूटिव सहित 1,000 से अधिक एम्प्लॉइज को रिजाइन देने के लिए कहा है। इसके साथ ही कंपनी ने 100 से अधिक कर्मचारियों को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान (PIP) पर रखा है। इसके अलावा अन्य सेल्स एम्प्लॉइज की फिक्स्ड पे सैलरी कम करने के साथ ही वेरिएबल पे स्ट्रक्चर पर रखा है।

JioMart अगले कुछ हफ्तों में और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है

एम्प्लॉइज की क्यों छंटनी कर रही है जियोमार्ट?

मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेट्रो कैश एंड कैरी के अधिग्रहण के बाद कंपनी ने 3,500 एम्प्लॉइज को अपने वर्कप्लेस में ऐड किया था, जिससे एम्प्लॉइज के रोल्स ओवरलैपिंग हो गए हैं। इसके साथ ग्रॉसरी बी2बी स्पेस में प्राइस वॉर शुरू करने वाली कंपनी जियोमार्ट अब मार्जिन में सुधार और घाटे को कम करना चाहती है। दो महीने पहले ही कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) को फूड होलसेलर मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। RRVL और मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया ने दिसंबर 2022 में एग्रीमेंट साइन किया था। ये डील 2,850 करोड़ रुपए में हुई है। मेट्रो जर्मनी की कंपनी है जिसने 2003 में भारत में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे और कैश-एंड-कैरी बिजनेस फॉर्मेट पेश किया था।