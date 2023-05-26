WhatsApp फिर ला रहा हैं नया फीचर, नंबर शेयर किये बिना मिलेगा चैट का ऑप्शन

WhatsApp अपने नये फीचर को फिर बाजार में लाने की तैयारी कर रही हैं, बीते कुछ दिन पहले ही WhatsApp ने Message Edit फीचर लाने की घोषणा की थी, उसके महज कुछ दिनों के बाद अब Whatsapp फिर नये फीचर्स यूजर्स को देने के तैयारी में हैं। WhatsaApp में जल्द यूजर नेम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके जरिए यूजर्स अपने Account के लिए यूनीक यूजर नेम सेट कर सकेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, यूजर एक्पीरियंस और लोगों की Privacy को और बेहतर बनाने के लिए वॉट्सऐप नया फीचर लाने के लिए काम कर रहा है, जो बीटा वर्जन 2.23.11.15 के डेवलपमेंट फेज में है। यूजर्स को वॉट्सऐप का ये नया फीचर App के सेटिंग के प्रोफाइल सेक्शन में मिलेगा। इसके बाद वॉट्सऐप अकाउंट की पहचान के लिए मोबाइल नंबर पर निर्भर रहने के बजाय एक यूनीक यूजर नेम ऑप्शन भी चूज कर सकेंगे।

Bita Version 2.23.11.15 के डेवलपमेंट फेज में है

रिपोर्ट के अनुसार, ये फीचर रोल आउट होने के बाद सभी वॉट्सऐप यूजर्स एक दूसरे को नंबर शेयर किए बिना चैट कर सकेंगे। हालांकि, ये फीचर कैसे काम करेगा और एक बार यूजर नेम सेट करने के बाद यूजर्स कितनी बार उसे बदल सकेंगे? इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये फीचर बीटा टेस्टर्स को अपडेट के जरिए मिलेगा, जिसके बाद इस फीचर के बारे में कई जानकारी सामने आ सकती है।

