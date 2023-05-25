होशियार ! नेटफ्लिक्स के पासवर्ड पर लगेगा ताला

scorecardresearch
भारत में अक्सर लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं लेकिन साथ ही अपने परिवार और दोस्तों में पासवर्ड को शेयर भी करते हैं। लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने एक ट्रिक अपनाई है। सबसे पहले ये ट्रिक अमेरिका में इस्तेमाल की जा रही है। नेटफ्लिक्स ने अब अमेरिका में उन यूजर्स को साफ साफ कहा है कि पासवर्ड शेयरिंग को बंद किया जा रहा है और अब हर व्यक्ति को नेटफ्लिक्स खरीदना होगा।

UPDATED: May 25, 2023 12:05 IST
Netflix (Netflix Inc.) का सब्सिक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लिजिए क्योंकि भारत में ये और महंगा होने वाला है। समझिए कैसे।भारत में अक्सर लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं लेकिन साथ ही अपने परिवार और दोस्तों में पासवर्ड को शेयर भी करते हैं। लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने एक ट्रिक अपनाई है। सबसे पहले ये ट्रिक अमेरिका में इस्तेमाल की जा रही है। नेटफ्लिक्स ने अब अमेरिका में उन यूजर्स को साफ साफ कहा है कि पासवर्ड शेयरिंग को बंद किया जा रहा है और अब हर व्यक्ति को नेटफ्लिक्स खरीदना होगा। सबसे पहले ये अमेरिका और दूसरे देशों में लागू करने की तैयारी है। लेकिन जल्द ही ये भारत में लागू हो सकती है। 

नेटफ्लिक्स के एक ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक - कंपनी ने अपने उन ग्राहकों को ई-मेल भेजना शुरू कर दिया है, जो अपना पासवर्ड शेयर करते हैं। नेटफ्लिक्स ने ऐसे ग्राहकों को एक ऑप्शन दिया है कि अगर वो अपना पासवर्ड शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें हर महीने $8 अतिरिक्त देना होगा। फिलहाल ये अमेरिकी और यूरोप के कुछ देशों के कस्टमरों को भेजा गया है। लेकिन भारत में भी काफी लोग ऐसा ही करते हैं। 

असल में कहानी ये है कि नेटफ्लिक्स को पासवर्ड शेयरिंग से रेवेन्यू में काफी नुकसान हो रहा है। नेटफ्लिक्स का कहना था कि करीब 10 करोड़ लोग बिना फ्री में ही अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 3 करोड़ लोग अमेरिका और कनाडा के भी शामिल हैं। 

May 25, 2023