Zomato करेगी मुनाफे वाली डिलीवरी

Retail निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक जोमैटो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं फूड डिलीवरी एप जोमैटो ने हाल में ही अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश किए जो अच्छे थे। जिसके बाद से ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस फूड डिलीवरी एप जोमैटो के शेयर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कई ब्रोकरेज हाउस ने तो जोमैटो के शेयर का प्राइस टारगेट को भी बढ़ा दिया है और दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में जोमैटो के शेयर आपकी वेल्थ को डबल कर सकते हैं। आपको बता दें कि चौथे क्वार्टर में यानी कि मार्च तिमाही में जोमैटो ने अपना नुकसान कम किया है जिसे देखते हुए ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को उम्मीद है कि जोमैटो के शेयर निवेशकों को मालामाल बना सकता है। अब जान लेते हैं कौन-कौन से ब्रोकरेज हाउसेस ने जोमैटो की शेर को लेकर कौन से टारगेट्स दिए हैं।

सबसे पहले बात करते हैं Jefferies की, जिसने बाय रेटिंग के साथ ₹100 का टारगेट दिया है। वही Citi की बात करें तो उसने भी ₹84 रूपए के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है। जेपी मॉर्गन की बात करें तो तो उन्होंने भी ₹90 की रेटिंग के साथ ओवरवेट की रेटिंग दी है । CLSA ने खरीदारी की सलाह दी है और साथ ही 80 रुपए का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टेनली की बात करें तो उन्हें भी ओवरवेट की रेटिंग दी है और साथ ही 85 रूपेय का टारगेट दिया है। Bofa सिक्योरिटीज ने कहा है कि जोमैटो के शेयर में आने वाले समय में अच्छी तेजी देखी जा सकती है क्योंकि यह अपने लागत पर कंट्रोल कर रही है और रेवेन्यू में रिकवरी दर्ज कर रही है।

शेयर बाजार के एक्सपर्ट का मानना है कि जोमैटो के शेयर आपको मौजूदा लेवल से 51% तक का रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने जोमैटो के यूनिट इकनॉमिक्स पर बड़ा दांव खेलने का फैसला किया है, उसे लग रहा है कि धीरे-धीरे जोमैटो अपने कारोबार में सुधार ला रही है और प्रति डिलीवरी उसका फायदा बढ़ रहा है, आपको पता होगा पिछले कुछ समय से फूड डिलीवरी Zomato से खाना मंगाने वाले लोग कन्वीनियंस फीस के नाम पर ज्यादा रकम चुकाने को तैयार हैं, जिस वजह से कुछ ब्रोकरेज को लगता है कि जोमैटो का मुनाफा जल्द ही बढ़ सकता है।

