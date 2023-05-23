Reliance Retail और Shein के बीच साझेदारी, भारत आएगी चीनी कंपनी
Reliance Retail ने चीन की Shein के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट किया है। करीब तीन साल के बैन के बाद अब चीन की कंपनी शीन भारत आ रही है। Mukesh Ambani की रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ लाइसेंस समझौते के जरिए चीन की दिग्गज कंपनी शीन भारत में कदम रखने जा रही है। Mukesh Ambani की इस कंपनी के साथ समझौते के तहत चीन की ऑनलाइन फास्ट फैशन रिटेलर Shein अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी।
रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में चीन की कंपनी शीन कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं करने जा रही है। चीन की कंपनी Shein भारत की कंपनी में कोई इक्विटी निवेश नहीं कर रही है, यह रिलायंस रिटेल के 100 फीसदी मालिकाना हक में चलाया जाएगा। Shein को कोई भी भुगतान भारत की कंपनी Mukesh Ambani की रिलायंस रिटेल के मुनाफे से होगा और सूत्रों का कहना है कि फैशन रिटेल कंपनी को किसी फिक्स पेमेंट के बारे में एश्योर नहीं किया गया है।
करीब 3 साल तक भारत में बैन रहने के बाद चीनी कंपनी शीन एक बार फिर एंट्री मारने को तैयार है। चीन की कंपनी Shein ने Mukesh Ambani की रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप की है और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कंपनी के साथ कारोबार करने जा रही है। चीन से सीमा पर तनाव के बाद भारत सरकार ने जून 2020 में शीन को बैन कर दिया था। अब शीन ने मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी कर ली है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फैशन बाजार में से एक में रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई के जरिए कामकाज करने जा रही है।
दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के मुताबिक शीन रिलायंस रिटेल की सोर्सिंग कैपेसिटी, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकती है। शीन को रिलायंस रिटेल के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर के शानदार पोर्टफोलियो का भी लाभ मिलने वाला है। चीन की कंपनी शीन अभी यूएसए में ओवर सोर्सिंग के रूप में कुछ बाजारों में जांच का सामना कर रही है। चीन की कंपनी शीन वुमन गारमेंट और अन्य ड्रेस के लिए मिलेनियल्स के बीच काफी फेमस है, यहां किफायती दाम पर फैशनेबल कपड़े मिलते हैं।