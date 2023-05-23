आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले एक महीने में 60% तक का उछाल दिया है। हालांकि हम इस स्टॉक में किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं लेकिन ये स्टॉक देखते-देखते मल्टीबैगर बन गया है। 18 मई को कंपनी की तिमाही नतीजे जारी करने के बाद इस शेयर में 20% का सर्किट लग गया था। इस स्टॉक का नाम है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। रेफेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे 18 मई को जारी किए है। तिमाही नतीजे आने के बाद स्टॉक ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

शुक्रवार को तिमाही नतीजे आने के बाद कंपनी के शेयर ने 20% की उपरी सर्किट लगाया । 20% के उपरी सर्किट के बाद शेयर 426.30 के लेवल पर पहुंच गया । साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी किया ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार ,10 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 20% का डिविडेंड दिया जाएगा। जिसका मतलब है कि निवेशको को हर शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड प्राप्त होगा।

​ Refex Industries का स्टॉक देखते-देखते मल्टीबैगर बन गया है ​

चौथी तिमाही के दौरान कंपनी के शुद्ध आय में कई गुना की ऊछाल देखने को मिला है। जनवरी-मार्च वाले क्वॉर्टर में कंपनी का शुद्ध आय बढ़कर 1.637 करोड़ रही है। वही अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करे तो चौथी तिमाही में मार्जिन 116.06 करोड़ रहा है। अगर बात करें रिटर्न की तो ये कंपनी ने कभी निवेशकों को नाराज नहीं किया है, बात करें पिछले 1 साल की कंपनी ने 287% का रिटर्न दिया है। वही 6 महीने की अगर बात करें तो कंपनी ने 83% का रिटर्न दिया है।

