+92 नंबर की Whatsapp Call से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

साइबर धोखेबाज लोगों को धोखा देने और आपके बैंक खातों को साफ करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। यूट्यूब घोटाले और ओटीपी स्कैमर अब व्हाट्सअप कॉल का सहारा ले रहे हैं। दरअसल अब घोटालेबाज +92 देश कोड से शुरू होने वाले फोन नंबर से लोगों को वॉयस कॉल करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम को एक व्यक्ति 7 लाख रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दुबई से मुफ्त आईफोन 14 देने का वादा किया गया था। घोटालेबाज ने सोशल मीडिया ऐप पर एक संदेश के साथ पीड़ित से संपर्क किया, "बधाई हो! आपने बड़े भाई और छोटे भाई से मुफ्त आईफोन 14 जीता है। बस 3,000 रुपये का एक छोटा सा शुल्क चुकाएं। दिए गए नंबर पर भुगतान करने के लिए यूपीआई का उपयोग करें।"

70,000 रुपये के मुफ्त फोन की पेशकश से उत्साहित पीड़ित ने दिए गए नंबर पर यूपीआई के माध्यम से टोकन शुल्क के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान किया। अगले दिन, धोखेबाजों ने उनसे फिर संपर्क किया और दावा किया कि उनका आईफोन डिलीवरी के लिए तैयार है और पार्सल सूरत हवाई अड्डे पर आ गया है। इसके बाद धोखेबाजों ने डिलीवरी के लिए अतिरिक्त 8,000 रुपये की मांग की, जिसे पीड़ित ने बिना किसी संदेह के भुगतान कर दिया। हालांकि, कुछ देर इंतजार करने के बाद भी पीड़ित को कुछ नहीं मिला। उन्हें सबसे बुरा एहसास तब हुआ, जब उन्होंने अपने बैंक खाते की जांच की, तो उन्हें पता चला कि कुछ दिनों के दौरान उनके खाते से 6.76 लाख रुपये धोखाधड़ी से काट लिए गए थे। जब उन्होंने जालसाज के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो वह बंद था।

+92 कोड पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तानी नंबर से सस्ते आईफोन का झांसा दिया जाता है

+92 कोड पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तानी नंबर से सस्ते आईफोन का झांसा दिया जाता है। सबसे अहम बात ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी नंबर से कोई कॉल आए तो आप उसको ब्लॉक कर दें। अनजान व्हाट्सअप कॉल आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इस बीच, अगर आप भी इसी तरह की धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं, तो आप साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत में साइबर अपराध पोर्टल पर ऑनलाइन घोटाले की रिपोर्ट करने का तरीका यहां दिया गया है।

